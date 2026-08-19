Primăria Capitalei ia în calcul dublarea tarifelor pentru ridicarea mașinilor parcate ilegal, în 2026.

Scris de Iulian Budusan Publicat: 19 aug. 2026, 16:08

Șoferii din Capitală care își lasă mașinile în locuri nepermise riscă să plătească de două ori mai mult pentru recuperarea lor. Primăria București ia în calcul o majorare substanțială a tarifelor de ridicare, noile taxe urmând să intre în vigoare chiar din acest an.

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