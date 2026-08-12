S-a dat undă verde pentru decolmatarea canalului Uzlina. Autoritățile încearcă să limiteze efectele debitului scăzut al Dunării

Publicat 12 aug. 2026, 18:54 Sursă Agerpres

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) din Tulcea a emis avizul necesar decolmatării unei porțiuni din canalul Uzlina, zonă afectată de nivelul scăzut al fluviului înregistrat în ultima perioadă, pe fondul secetei și a debitului scăzut al Dunării.

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