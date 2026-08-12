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S-a dat undă verde pentru decolmatarea canalului Uzlina. Autoritățile încearcă să limiteze efectele debitului scăzut al Dunării

Delta Dunării

Delta Dunării

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat12 aug. 2026, 18:54
SursăAgerpres

Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) din Tulcea a emis avizul necesar decolmatării unei porțiuni din canalul Uzlina, zonă afectată de nivelul scăzut al fluviului înregistrat în ultima perioadă, pe fondul secetei și a debitului scăzut al Dunării.

Lucrările de decolmatare au fost solicitate inclusiv de Asociația Patronatelor din Turism Delta Dunării, președintele acesteia, Daniel Ilușcă, susținând că acest canal este una dintre zonele care înregistrează un flux important de vizitatori și asigură accesul mai ușor al populației în comunități.

Guvernatorul Rezervației, Florin Stăneață, a precizat, pentru Agerpres, că instituția pe care o conduce a emis aviz de decolmatare pe o lungime de aproximativ 80 de metri din canalul Uzlina, în fața proprietății unei societăți comerciale.

Până în prezent, ARBDD a mai emis avize pentru decolmatarea și a altor canale care asigură accesul populației la comunități și în zone în care se desfășoară activități de pescuit comercial.

Potrivit Administrației Fluviale Dunărea de Jos din Galați, miercuri la Tulcea cota Dunării a fost de 15 centimetri, la Sulina - 56 de centimetri, iar la Isaccea de 16 centimetri, tendința apelor fluviului pentru următoarea perioadă fiind de scădere.

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