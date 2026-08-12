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Social· 1 min citire
S-a dat undă verde pentru decolmatarea canalului Uzlina. Autoritățile încearcă să limiteze efectele debitului scăzut al Dunării
Delta Dunării
Publicat12 aug. 2026, 18:54
SursăAgerpres
Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) din Tulcea a emis avizul necesar decolmatării unei porțiuni din canalul Uzlina, zonă afectată de nivelul scăzut al fluviului înregistrat în ultima perioadă, pe fondul secetei și a debitului scăzut al Dunării.
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