Ce semnifică punctul roșu de pe țeava de gaze. Detaliul pe care mulți români îl trec cu vederea

Publicat 12 aug. 2026, 16:30 Actualizat 12 aug. 2026, 16:33

Un detaliu aparent banal de pe instalația de gaze poate avea, de fapt, o semnificație tehnică importantă. Este vorba despre micile puncte sau marcaje roșii care pot fi întâlnite pe țevile de gaze, atât la bloc, cât și la case. Deși sunt ușor de trecut cu vederea, acestea nu sunt neapărat simple urme de vopsea, ci pot fi folosite pentru identificarea sau verificarea anumitor elemente ale instalației. Iată ce trebuie să știi despre aceste marcaje și de ce nu este recomandat să le ignori.

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