Ce semnifică punctul roșu de pe țeava de gaze. Detaliul pe care mulți români îl trec cu vederea

Un detaliu aparent banal de pe instalația de gaze poate avea, de fapt, o semnificație tehnică importantă. Este vorba despre micile puncte sau marcaje roșii care pot fi întâlnite pe țevile de gaze, atât la bloc, cât și la case. Deși sunt ușor de trecut cu vederea, acestea nu sunt neapărat simple urme de vopsea, ci pot fi folosite pentru identificarea sau verificarea anumitor elemente ale instalației. Iată ce trebuie să știi despre aceste marcaje și de ce nu este recomandat să le ignori.
De ce sunt marcate conductele de gaze
În domeniul distribuției gazelor naturale, identificarea rapidă a conductelor și a componentelor lor este esențială pentru siguranță. Normele tehnice prevăd ca instalațiile de gaze să fie marcate și identificate corespunzător, iar conductele exterioare sunt, în mod obișnuit, vopsite în galben sau au marcaje care indică faptul că transportă gaze naturale.
Pe lângă aceste marcaje standard, echipele tehnice folosesc uneori puncte colorate, linii sau alte însemne temporare pentru lucrările de mentenanță.
Ce poate indica un punct roșu
În practică, un punct roșu poate avea mai multe explicații. De exemplu, el poate marca un punct verificat în timpul unei revizii, un element care urmează să fie înlocuit sau o zonă unde au fost efectuate măsurători de etanșeitate. În alte cazuri, poate reprezenta un marcaj intern folosit de operator pentru identificarea unor componente ale instalației.
Aceste însemne nu sunt destinate publicului și, de regulă, nu indică un pericol imediat pentru locatari. Tocmai de aceea, simpla prezență a unui punct roșu pe o conductă nu înseamnă că există o scurgere de gaze sau că instalația este defectă.
Când trebuie să te îngrijorezi
Mult mai importante decât un marcaj colorat sunt semnele care pot indica o problemă reală. Dacă simți miros puternic de gaz, auzi un șuierat în apropierea conductei sau observi deteriorări evidente ale instalației, trebuie să întrerupi utilizarea surselor de foc, să aerisești încăperea și să anunți imediat distribuitorul de gaze sau serviciul de urgență.
În schimb, un simplu punct de vopsea aplicat pe țeavă, în lipsa altor simptome, nu reprezintă în sine un motiv de alarmă.
De ce nu este bine să modifici marcajele
Uneori, proprietarii revopsesc instalația sau încearcă să îndepărteze diverse însemne, considerând că sunt inestetice. Specialiștii recomandă însă să nu fie șterse sau acoperite marcajele aplicate de personalul autorizat, deoarece acestea pot avea utilitate pentru lucrările ulterioare de verificare sau intervenție.
De asemenea, orice modificare a instalației de gaze trebuie realizată exclusiv de firme autorizate de ANRE.
Marcajele pot fi diferite de la un operator la altul
Un aspect mai puțin cunoscut este că operatorii de distribuție folosesc propriile proceduri interne pentru inspecții și lucrări de mentenanță.
Din acest motiv, un punct roșu întâlnit într-un oraș poate avea o semnificație diferită față de unul observat în altă localitate. Nu există o „legendă” unică valabilă pentru toate marcajele aplicate pe conducte.
În schimb, elementele standardizate sunt cele care identifică rețeaua de gaze: culoarea galbenă a conductelor supraterane, benzile de avertizare și bornele de marcaj utilizate pentru traseele subterane.
Ce trebuie să reții
Dacă vezi un punct roșu pe o țeavă de gaze, cel mai probabil este vorba despre un marcaj tehnic folosit de operator sau de echipa care a efectuat lucrări, nu despre un semnal de pericol pentru locatari. În lipsa unor simptome precum miros de gaz, zgomote neobișnuite sau deteriorări ale instalației, nu există motive de panică.
În schimb, orice intervenție asupra instalației de gaze trebuie lăsată exclusiv în sarcina personalului autorizat, iar dacă ai dubii privind un marcaj sau starea conductei, cea mai sigură soluție este să contactezi distribuitorul de gaze din zona ta pentru verificări, potrivit sursei.