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Politica· 2 min citire

Petrișor Peiu:„Nicușor Dan minte despre existența unui consens privind trecerea la euro și încearcă să ascundă cea mai gravă criză prin care trece România”

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 17:48

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că încearcă să mute atenția de la cea mai gravă criză politică și economică prin care trece România, promovând în mod iresponsabil tema trecerii la moneda euro. Potrivit senatorului AUR, președintele vorbește despre un consens care nu există și lansează o dezbatere imposibilă în condițiile în care România nu îndeplinește criteriile necesare pentru aderarea la zona euro.

„Nicușor Dan a mai găsit o modalitate să facă uitată realitatea crizei dureroase prin care trece întreaga Românie.

A inventat un nou subiect: trecerea la euro. Și l-a inventat mințind. Domnia sa a spus că există un consens între partide privind trecerea la euro. Nu există acest consens. Nicușor Dan minte. Nici măcar nu a fost o convocare instituțională a partidelor politice, care să poată să-și spună punctul de vedere. Deci, în primul rând, Nicușor Dan minte. Nu există acest consens.

În al doilea rând, trecerea la euro, astăzi, este imposibilă, pentru că România nu îndeplinește nici măcar un criteriu dintre cele care trebuie îndeplinite pentru a intra în mecanismul monedei comune.

Și, în al treilea rând, statistica și istoria au dovedit, fără putință de tăgadă, că toate statele est-europene care au aderat la zona euro s-au prăbușit economic. Slovacia, Croația, Grecia, Letonia, toate sunt exemple de țări care au contraperformat economic. Toate sunt astăzi în urma României.

Oameni buni, trebuie să înțelegem un lucru foarte important. Nicușor Dan începe să devină un pericol pentru România și pentru economie. Acest om trebuie oprit până când nu va fi prea târziu”, a declarat liderul senatorilor AUR Petrișor Peiu.

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