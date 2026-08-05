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Politica· 2 min citire
Petrișor Peiu:„Nicușor Dan minte despre existența unui consens privind trecerea la euro și încearcă să ascundă cea mai gravă criză prin care trece România”
Petrișor Peiu, liderul senatorilor AUR
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl acuză pe președintele Nicușor Dan că încearcă să mute atenția de la cea mai gravă criză politică și economică prin care trece România, promovând în mod iresponsabil tema trecerii la moneda euro. Potrivit senatorului AUR, președintele vorbește despre un consens care nu există și lansează o dezbatere imposibilă în condițiile în care România nu îndeplinește criteriile necesare pentru aderarea la zona euro.
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