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Politica· 1 min citire

„Statul român merge pe «Doamne ajută»”. Petrișor Peiu critică lipsa de prevenție în fața crizei de pe Dunăre

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 07:41
Actualizat5 aug. 2026, 07:44
SursăRealitatea PLUS

Dezvăluiri-șoc făcute de Petrișor Peiu, în cadrul emisiunii "Miza Zilei", moderată de Ana Maria Păcuraru. Senatorul AUR a scos în evidență faptul că statele funcționale, precum Germania sau SUA, nu ar fi fost luate prin surprindere de scăderea nivelului Dunării. În acest context, Petrișor Peiu a transmis că în România nu s-a luat niciodată în serios prevenția și că statul funcționează pe principiul „Doamne ajută să nu se întâmple”.

„Noi știm această problemă de mai mult timp și una dintre... unul dintre pericolele care au făcut ca mult timp România, statul român să se gândească dacă nu cumva este bine să realizeze celelalte două reactoare nucleare pe care le avea în plan în altă locație, în afară de Cernavodă, a fost tocmai acest pericol.

Când se întâmplă o situație destul de greu de controlat, dar ușor de prevăzut, așa cum spunea și Dian Popescu, rămânem fără alte posibilități de reacție.

Ceea ce vreau să spun este că niciodată în România nu s-a luat în serios de către Guvern această funcție preventivă. Un stat funcțional - Germania, Statele Unite, nu știu - n-ar fi luat prin surprindere de o astfel de problemă.

Așa funcționează România de foarte mulți ani, după principiul «Doamne ajută să nu se întâmple ceva». Nu avem niciun fel de principii de conducere asumate, asimilate în administrația noastră care să prevadă analiză strategică, decizie strategică, scenarii... Nu avem așa ceva. Noi funcționăm, repet, după principiul «Doamne ajută să nu se întâmple ceva»”, a declarat Petrișor Peiu.

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