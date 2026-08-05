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Politica· 1 min citire
„Statul român merge pe «Doamne ajută»”. Petrișor Peiu critică lipsa de prevenție în fața crizei de pe Dunăre
Publicat5 aug. 2026, 07:41
Actualizat5 aug. 2026, 07:44
SursăRealitatea PLUS
Dezvăluiri-șoc făcute de Petrișor Peiu, în cadrul emisiunii "Miza Zilei", moderată de Ana Maria Păcuraru. Senatorul AUR a scos în evidență faptul că statele funcționale, precum Germania sau SUA, nu ar fi fost luate prin surprindere de scăderea nivelului Dunării. În acest context, Petrișor Peiu a transmis că în România nu s-a luat niciodată în serios prevenția și că statul funcționează pe principiul „Doamne ajută să nu se întâmple”.
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