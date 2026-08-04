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Politica· 2 min citire

Ipocrizie uriașă la USR în plină criză energetică: Radu Miruță apără acum cărbunele, după ce partidul său a susținut decarbonizarea

Radu Miruță

Radu Miruță

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 aug. 2026, 14:50
SursăRealitatea PLUS

Este ipocrizie uriașă în rândul USR-iștilor! În plină criză energetică, Radu Miruță se laudă acum pe TikTok că el întotdeauna a susținut să nu închidem centralele care funcționează pe cărbune. În paralel, Sorin Grindeanu o acuză pe Diana Buzoianu că au fost închise șapte hidrocentrale din cauza modului în care a gestionat Ministerul Mediului, conform Realitatea PLUS.

Radu Miruță încearcă acum din răsputeri să arate pe rețelele sociale că a susținut întotdeauna ca centralele care funcționează pe cărbune să nu fie închise fără să fie înlocuite.

„România nu este în situația în care să prefere energia verde, nu pentru că nu o iubim, ci pentru că nu este suficientă. Nu exportăm energie, ci importăm energie. Soluția este să producem la noi în țară cu ce avem. Avem cărbune de calitate în zona bazinului Oltenia și avem grupuri termoenergetice la CE Oltenia. Nu este suficientă energie. De ce nu este suficientă energie? Pentru că nu vrei să produci pe cărbune. Păi, de ce? Păi, hai să producem.”

Colegii de partid ai lui Miruță, în frunte cu Diana Buzoianu, au susținut de-a lungul timpului planul de decarbonizare, care reprezintă un jalon din PNRR. Vorbim despre un angajament pe care l-a introdus chiar membrul USR și fostul ministru al Fondurilor Europene Cristian Ghinea. La sfârșitul anului trecut, ministrul Mediului a participat la negocierile organizate la Bruxelles cu privire la aceste demersuri, care au fost criticate dur în țară.

Cum susținea Diana Buzoianu închiderea centralelor pe cărbune

„Da, suntem ambițioși cu obiectivul final de decarbonizare, dar, în același timp, amânăm o serie de obligații care erau imposibil de îndeplinit până în 2027. Da, avem aceeași misiune de a lupta împotriva schimbărilor climatice, dar am obținut instrumente care ajută toate statele care au contexte și resurse diferite să poată pune în practică toate acele măsuri care vor îmbunătăți viața cetățenilor europeni.”

Acum, liderul PSD Sorin Grindeanu susține că România se află în criza energetică din vina Dianei Buzoianu.

„În acest moment sunt șapte hidrocentrale blocate, pentru că doamna Buzoianu și USR s-au comportat iresponsabil. Șapte! Eu știu că Bolojan a aprins lumina ca să o stingă la loc și l-a găsit pe Ciucu în cămară.”

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