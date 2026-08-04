Ipocrizie uriașă la USR în plină criză energetică: Radu Miruță apără acum cărbunele, după ce partidul său a susținut decarbonizarea

Publicat 4 aug. 2026, 14:50 Sursă Realitatea PLUS

Este ipocrizie uriașă în rândul USR-iștilor! În plină criză energetică, Radu Miruță se laudă acum pe TikTok că el întotdeauna a susținut să nu închidem centralele care funcționează pe cărbune. În paralel, Sorin Grindeanu o acuză pe Diana Buzoianu că au fost închise șapte hidrocentrale din cauza modului în care a gestionat Ministerul Mediului, conform Realitatea PLUS.

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