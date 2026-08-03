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Politica· 2 min citire

Apelul care stârnește controverse: Ilie Bolojan îndeamnă populația să consume mai puțină energie

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 21:05
Actualizat3 aug. 2026, 21:07
SursăRealitatea PLUS

Apel halucinant făcut de Ilie Bolojan. Premierul demis vrea ca românii să stingă lumina, în special la orele de vârf, ca să reducă din consum și costuri. O măsură similară perioada comunismului. Totul după ce, din cauza secetei, România riscă să piardă 20% din producția de energie, dacă reactorul 2 de la Cernavodă se va opri

Acestea au fost ultimele declarații ale premierului demis, într-un moment în care le cere românilor măsuri drastice de economisire în contextul celei mai mari crize energetice de după Revoluție.

Seceta extremă și scăderea dramatică a Dunării pun în dificultate reactoarele de la Cernavodă, iar unul dintre ele a fost deja scos din funcțiune.

În 1979, un decret ceaușist privind raționalizarea energiei aducea apeluri similare în presa vremii. Ziarul Scânteia din 3 august 1979 cerea „oamenilor muncii” să fie chibzuiți și să reducă consumul, catalogând economisirea drept o „misiune de interes național”.

De asemenea, Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie din România (APCE) adresează un apel de solidaritate către prosumatorii care dețin baterii de stocare, cerându-le să sprijine voluntar Sistemul Energetic Național în intervalul critic de seară.

„În intervalul de seară 20:00–23:00, când consumul este ridicat și producția fotovoltaică este practic inexistentă, fiecare kilowatt disponibil în sistem poate conta. APCE adresează un apel de solidaritate către prosumatorii care dețin baterii de capacități suficiente.”

Apelul le dă însă fiori românilor, mulți susținând că îndemnul le amintește de perioada comunistă. „Păi și în regimul trecut ni se recomanda și ne întrerupea. Sper să nu ajungem în aceeași manieră de procedare ca atunci. Fiecare să-și facă propriul consum.”

„Am muncit 45 de ani. Ce vrea, să ne dea înapoi? Nu se poate așa ceva.”

Spre deosebire de apelurile voluntare din prezent, în perioada comunistă oprirea curentului electric se făcea prin decizie de stat, prin deconectări forțate. În plus, depășirea cotei lunare la consum atragea majorări uriașe de tarif.

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