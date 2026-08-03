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Politica· 2 min citire
Apelul care stârnește controverse: Ilie Bolojan îndeamnă populația să consume mai puțină energie
Publicat3 aug. 2026, 21:05
Actualizat3 aug. 2026, 21:07
SursăRealitatea PLUS
Apel halucinant făcut de Ilie Bolojan. Premierul demis vrea ca românii să stingă lumina, în special la orele de vârf, ca să reducă din consum și costuri. O măsură similară perioada comunismului. Totul după ce, din cauza secetei, România riscă să piardă 20% din producția de energie, dacă reactorul 2 de la Cernavodă se va opri
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