Apelul care stârnește controverse: Ilie Bolojan îndeamnă populația să consume mai puțină energie

Publicat 3 aug. 2026, 21:05 Actualizat 3 aug. 2026, 21:07 Sursă Realitatea PLUS

Apel halucinant făcut de Ilie Bolojan. Premierul demis vrea ca românii să stingă lumina, în special la orele de vârf, ca să reducă din consum și costuri. O măsură similară perioada comunismului. Totul după ce, din cauza secetei, România riscă să piardă 20% din producția de energie, dacă reactorul 2 de la Cernavodă se va opri

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