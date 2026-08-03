Advertising
Advertising
Politica· 1 min citire
Rixea TV: posibile vulnerabilități legislative într-un scenariu de reunificare România–Republica Moldova
Rixea TV: posibile vulnerabilități legislative într-un scenariu de reunificare România–Republica Moldova
Potrivit unei analize publicate de Rixea TV, discuțiile privind apropierea dintre România și Republica Moldova ar scoate în evidență o posibilă vulnerabilitate legislativă legată de transferul sau omologarea mandatelor parlamentare în eventualitatea unui proces de reunificare.
Citește și
- 20:12Sancțiuni mai dure și controale extinse pe averi: Proiectul de integritate a fost adoptat de deputați
- 19:53AUR a votat pentru mai multă transparență și pentru consolidarea standardelor de integritate în funcțiile publice
- 16:43Bolojan face economie: „La mine acasă nu funcționează aerul condiționat”
- 16:03Soții și partenerii de viață vor fi nevoiți să își declare averea printr-un amendament la legea integrității depus de AUR
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News