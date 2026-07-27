Racheta Apocalipsei a lui Putin este blocată de ani întregi. Documente secrete scurse din Rusia dau peste cap propaganda Kremlinului

Racheta balistică intercontinentală RS-28 Sarmat, prezentată de Vladimir Putin drept una dintre cele mai puternice arme nucleare construite vreodată de Rusia, pare să fie mult mai departe de momentul în care va deveni complet operațională decât lasă Kremlinul să se înțeleagă.
Documente interne scurse din industria rusă de apărare și analizate de publicația The Moscow Times arată că programul Sarmat este afectat de întârzieri repetate, probleme logistice, proceduri încălcate și dificultăți de producție, în ciuda declarațiilor triumfaliste făcute în ultimii ani de liderii de la Moscova.
Putin promite aceeași rachetă de aproape patru ani
Pe 12 mai, autoritățile ruse au anunțat din nou că racheta Sarmat va intra în serviciul de luptă până la sfârșitul anului 2026.
Nu este însă prima promisiune de acest fel.
În aprilie 2022, Vladimir Putin declara că sistemul urma să fie operațional până la finalul acelui an. Termenul nu a fost respectat.
În septembrie 2023, șeful agenției spațiale Roscosmos susținea că racheta intrase deja în serviciul de luptă, deși nu existau dovezi publice care să confirme acest lucru.
Acum, Kremlinul vorbește din nou despre același obiectiv, în condițiile în care documentele interne indică faptul că programul continuă să întâmpine dificultăți serioase.
Documentele scurse dezvăluie probleme ascunse
Informațiile publicate de compania Dallas Analytics oferă o imagine rară asupra modului în care este gestionat unul dintre cele mai importante programe strategice ale Rusiei.
Potrivit documentelor, în toamna anului 2022 au început pregătirile pentru trimiterea unor componente ale rachetei către Divizia 62 de rachete din Ujur, în regiunea Krasnoiarsk, unde urmau să fie instalate primele sisteme Sarmat.
Imaginile din satelit confirmă că mai multe silozuri au fost modernizate pentru noua rachetă.
Însă livrările au fost întârziate dintr-un motiv surprinzător: armata rusă nu dispunea de suficiente vagoane speciale pentru transportul componentelor.
În loc de două garnituri solicitate, Forțele Strategice de Rachete au primit doar una, ceea ce a amânat livrarea unor elemente considerate esențiale.
Componente expediate fără documentele obligatorii
Problemele nu s-au oprit aici.
Unul dintre transporturi a plecat fără așa-numitul formulyar, documentul tehnic obligatoriu care însoțește fiecare componentă militară și conține informații privind starea acesteia, durata de exploatare și istoricul operațional.
Absența acestui document sugerează că procedurile standard au fost ignorate, cel mai probabil în încercarea de a respecta termenele anunțate de Kremlin.
Mai mult, documentele arată că unele componente au fost expediate înainte ca autoritățile și producătorii să stabilească prețul final al acestora.
Corespondența internă indică faptul că negocierile privind costurile continuau chiar și în 2025, la aproape trei ani după primele livrări.
Experții cred că Rusia nu poate produce Sarmat în număr mare
Specialiști consultați de The Moscow Times spun că Sarmat este destinată în primul rând descurajării nucleare și nu utilizării pe câmpul de luptă.
Din acest motiv, Rusia nu ar avea nevoie de un număr foarte mare de astfel de rachete, însă nici nu ar dispune, în prezent, de capacitatea industrială necesară pentru producția pe scară largă.
Un fost inginer din industria rusă de apărare a explicat că un sistem nou de asemenea complexitate are nevoie de ani întregi de teste înainte de a putea fi fabricat în serie.
Blythe Crawford, director al proiectului GRAIL din cadrul companiei Tiberius Aerospace, susține că industria militară rusă încearcă adesea să livreze echipamente înainte de a avea infrastructura necesară pentru producția de masă.
În opinia sa, autoritățile de la Moscova au fost interesate mai ales de impactul psihologic al anunțurilor privind Sarmat, în speranța că Occidentul își va reduce sprijinul acordat Ucrainei.
„Este o armă uriașă și extrem de costisitoare. Evident că nu vor cheltui sume uriașe pentru ea decât dacă vor fi obligați”, a declarat Crawford.
Un test s-ar fi încheiat cu un eșec catastrofal
Programul Sarmat a mai primit o lovitură în septembrie 2024.
Pe baza imaginilor din satelit, a semnăturilor termice și a modificărilor observate la poligonul de la cosmodromul Plesețk, din regiunea Arhanghelsk, analiști occidentali au concluzionat că unul dintre testele rachetei s-a încheiat cu un eșec descris drept „catastrofal”.
Lansările unor rachete balistice sunt dificil de ascuns, deoarece generează urme termice vizibile din spațiu, iar eventualele explozii lasă cratere care pot fi identificate prin imagini satelitare.
O armă învăluită în mister
Informațiile despre arsenalul strategic al Rusiei au devenit și mai greu de verificat după ce Moscova și-a suspendat participarea la tratatul New START în februarie 2023.
În lipsa mecanismelor internaționale de verificare, documentele interne scurse oferă una dintre puținele imagini asupra stadiului real al programului Sarmat și sugerează că există o diferență semnificativă între mesajele transmise de Kremlin și dificultățile cu care se confruntă, în realitate, industria rusă de apărare.