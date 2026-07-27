Racheta Apocalipsei a lui Putin este blocată de ani întregi. Documente secrete scurse din Rusia dau peste cap propaganda Kremlinului

Publicat 27 iul. 2026, 20:56 Sursă Moscow Times

Racheta balistică intercontinentală RS-28 Sarmat, prezentată de Vladimir Putin drept una dintre cele mai puternice arme nucleare construite vreodată de Rusia, pare să fie mult mai departe de momentul în care va deveni complet operațională decât lasă Kremlinul să se înțeleagă.

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