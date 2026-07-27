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Extern· 1 min citire
Războiul din Ucraina zdruncină poziția Rusiei pe piața mondială a gazelor
Putin, discutie cu șeful Gazprom (arhivă, Profimedia)
După aproape patru ani și jumătate de război și al atacurilor ucrainene asupra rafinăriilor, Rusia riscă să devină un actor mult mai puțin important pe piața mondială a gazelor, arată o analiză Forbes. Capacitatea de producție a Moscovei a scăzut atât de mult, încât penuria de combustibil îi afectează și pe ruși, iar în peninsula ocupată Crimeea situația este critică. În plus, rivalii intră rapid pe piețele pierdute de Rusia.
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