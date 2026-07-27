Islandezii votează dacă reiau negocierile de aderare la Uniunea Europeană

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 20:04

Islandezii au început luni votul anticipat pentru referendumul programat la 29 august, în care sunt chemați să decidă dacă țara va relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană, suspendate oficial în 2015, relatează AFP.

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