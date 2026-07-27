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Islandezii votează dacă reiau negocierile de aderare la Uniunea Europeană

Uniunea Europeană

Uniunea Europeană

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 20:04

Islandezii au început luni votul anticipat pentru referendumul programat la 29 august, în care sunt chemați să decidă dacă țara va relua negocierile de aderare la Uniunea Europeană, suspendate oficial în 2015, relatează AFP.

Alegătorii trebuie să răspundă la întrebarea: „Islanda trebuie să redeschidă negocierile de aderare cu Uniunea Europeană?”.

Societatea islandeză pare profund divizată în această chestiune. Potrivit unui sondaj Gallup publicat la 29 iunie, 52% dintre cei 1.993 de respondenți s-au pronunțat pentru redeschiderea negocierilor, iar 48%48\%48% s-au declarat împotrivă.

Islanda votează reluarea negocierilor cu UE

Islanda, țară cu aproximativ 400.000 de locuitori, și-a depus candidatura de aderare la UE în 2009, pe fondul crizei financiare care i-a afectat grav economia. Negocierile au fost însă întrerupte oficial în 2015.

Pescuitul și agricultura, sectoare esențiale pentru economia islandeză, ar urma să reprezinte principalele puncte sensibile în eventualele discuții cu Bruxellesul.

Ministrul islandez de Externe, Thorgerdur Katrin Gunnarsdottir, a declarat la 20 iulie, în timpul unei vizite în Islanda a omologului său francez Jean-Noël Barrot, că Reykjavik va adopta o poziție fermă și va urmări obținerea „unui acord bun” în domeniile pescuitului și agriculturii.

Islanda beneficiază deja de acces la piața unică europeană prin apartenența la Spațiul Economic European, statut care o obligă să preia o mare parte din legislația UE. Țara face parte și din spațiul Schengen, dar nu este membră a uniunii vamale europene.

Dacă tabăra favorabilă reluării negocierilor va câștiga referendumul din 29 august, autoritățile vor trebui să organizeze un al doilea referendum, de această dată privind aderarea propriu-zisă a Islandei la Uniunea Europeană.

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