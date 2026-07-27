Peter Magyar, atac dur la Viktor Orban după discursul de la Tușnad: „Își caută șansa revenirii în eșecul economic al Ungariei”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 20:23

Premierul ungar Peter Magyar l-a atacat luni, în Parlamentul de la Budapesta, pe fostul premier Viktor Orbán, după discursul susținut de liderul Fidesz la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad.

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