Peter Magyar, atac dur la Viktor Orban după discursul de la Tușnad: „Își caută șansa revenirii în eșecul economic al Ungariei”

Premierul ungar Peter Magyar l-a atacat luni, în Parlamentul de la Budapesta, pe fostul premier Viktor Orbán, după discursul susținut de liderul Fidesz la Universitatea de Vară de la Băile Tușnad.
Magyar a afirmat că intervențiile predecesorului său stârnesc „tot mai multă plictiseală” și că acesta încearcă să își explice eșecul politic printr-un „delir politic din ce în ce mai confuz”.
Magyar: Orban își dorește eșecul economic al Ungariei pentru a reveni la putere
Peter Magyar l-a acuzat pe Viktor Orban că își caută o posibilitate de revenire politică în dificultățile economice ale țării.
„Își caută șansa revenirii personale în eșecul economic al Ungariei”, a declarat premierul ungar, înainte de a se adresa direct parlamentarilor Fidesz.
Magyar i-a întrebat pe aceștia dacă li se pare normal ca fostul premier să spere la o nouă explozie a inflației, la pierderea locurilor de muncă sau la falimentul întreprinderilor ungare.
„Ce fel de lider este acela care vede condiția prealabilă a revenirii sale la putere în eventualele suferințe ale familiilor maghiare sau în declinul țării sale?”, a spus el de la tribuna Parlamentului.
„Publicul tot mai redus” al lui Orban, ironizat de actualul premier
Péter Magyar a susținut că discursul fostului lider de la Budapesta nu a conținut soluții sau idei relevante pentru Ungaria.
„În loc de valori și idei fructuoase, publicul din ce în ce mai redus a fost nevoit să asculte cum Orban își explică propria înfrângere într-un delir politic din ce în ce mai confuz”, a afirmat actualul premier.
El a criticat dur și reacția membrilor Fidesz la afirmațiile lui Viktor Orban despre actuala putere de la Budapesta.
„Comunitatea voastră politică stă acolo și aplaudă cu mândrie faptul că Viktor Orban compară guvernul maghiar investit cu Germania hitleristă. Vă pot spune că ceea ce a făcut șeful vostru laș, și ceea ce ați făcut și voi, este o rușine, o rușine, o rușine”, a transmis Peter Magyar.
Viktor Orban: „Ungaria este noua Venezuela”
La Băile Tușnad, Viktor Orban a acuzat guvernul condus de Peter Magyar de autoritarism și a comparat noua administrație de la Budapesta cu regimurile de stânga din America de Sud.
„Ungaria este noua Venezuela, doar fără bogăția petrolului”, a spus liderul Fidesz.
Fostul premier a denunțat ceea ce a numit o „guvernare prin Facebook”, susținând că actuala putere folosește comunicarea online pentru a evita dezbaterea politică și instituțională.
Orban a vorbit și despre „sfârșitul statului de drept”, criticând schimbările din instituțiile statului și crearea unei noi autorități care, potrivit lui, ar urma să fie folosită împotriva adversarilor politici.
„Doar comuniștii și Hitler au mai făcut asta înainte”, a declarat Viktor Orban.