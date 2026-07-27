Realitatea.NET
Extern· 2 min citire

Scântei între Iran și Ucraina după atacul din Marea Caspică: ”Iranul nu este în poziția să se victimizeze”

Andrii Sibiga. Foto: Profimedia

Andrii Sibiga. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat27 iul. 2026, 20:09
SursăAgerpres

Ministrul de externe ucrainean Andrii Sibiga a amintit luni, ca răspuns la protestele omologului său iranian față de atacul recent al forțelor ucrainene asupra unei nave a Republicii islamice în Marea Caspică, că Iranul ajută din 2022 Moscova cu armament în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relatează EFE.

'Iranul nu este în poziția să se victimizeze și cu atât mai puțin să-și justifice amenințările cu referințe absurde la Carta Națiunilor Unite', a declarat Sibiga pe rețelele sociale, ca reacție la un mesaj publicat pe X de ministrul de externe iranian, Abbas Araghchi, în care acesta susținea, între altele, că atacul ucrainean de sâmbătă asupra unei nave iraniene în Marea Caspică ar fi fost ordonat Kievului de către Israel.

Atacul asupra navei iraniene a fost anunțat duminică de președintele Volodimir Zelenski, care a spus că vasul era de fapt o navă militară utilizată pentru transportul de arme din Iran în Rusia.

Zelenski nu a precizat dacă nava transporta material militar atunci când a fost atacată.

Condamnând atacul, ministrul de externe iranian a declarat că era vorba de o navă comercială și că un marinar și-ar fi pierdut viața în urma bombardamentului ucrainean. Șeful diplomației de la Teheran a avertizat că atacul nu va rămâne fără consecințe.

Într-un interviu acordat Sky News, președintele ucrainean i-a răspuns ministrului iranian. 'La ce se aștepta?! Iranul a transferat noi tehnologii către Rusia încă din primul an al războiului', a spus Zelenski. 'A transferat mii de drone Shahed în primul an de război. Ulterior, a acordat Rusiei licență pentru fabricarea acestora. Ce a făcut? Nu ne-a atacat? Cred că da!', a afirmat Volodimir Zelenski.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

razboi ucrainarazboi iranvolodimir zelenski

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe