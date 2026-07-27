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Extern· 2 min citire
Scântei între Iran și Ucraina după atacul din Marea Caspică: ”Iranul nu este în poziția să se victimizeze”
Andrii Sibiga. Foto: Profimedia
Publicat27 iul. 2026, 20:09
SursăAgerpres
Ministrul de externe ucrainean Andrii Sibiga a amintit luni, ca răspuns la protestele omologului său iranian față de atacul recent al forțelor ucrainene asupra unei nave a Republicii islamice în Marea Caspică, că Iranul ajută din 2022 Moscova cu armament în războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relatează EFE.
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