Pentagonul introduce testarea anuală a testosteronului pentru militari. Medicii avertizează asupra riscului de infertilitate și AVC

Scris de Realitatea.NET Publicat: 27 iul. 2026, 15:24

Noua politică a Pentagonului privind testarea anuală a testosteronului în rândul militarilor americani stârnește îngrijorare în comunitatea medicală. Experții se tem că programul ar putea duce la diagnosticarea greșită a unor bărbați și la prescrierea inutilă a tratamentelor hormonale.

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