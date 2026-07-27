Pentagonul introduce testarea anuală a testosteronului pentru militari. Medicii avertizează asupra riscului de infertilitate și AVC

Noua politică a Pentagonului privind testarea anuală a testosteronului în rândul militarilor americani stârnește îngrijorare în comunitatea medicală. Experții se tem că programul ar putea duce la diagnosticarea greșită a unor bărbați și la prescrierea inutilă a tratamentelor hormonale.
Departamentul american al Apărării a anunțat că, începând de la vârsta de 30 de ani, toți militarii activi și rezerviștii vor avea nivelul testosteronului verificat anual. Măsura intră în vigoare după anunțul făcut pe 15 iulie și este prezentată drept o modalitate de îmbunătățire a pregătirii fizice și a sănătății pe termen lung.
Problema, avertizează specialiștii citați de Live Science, este că un rezultat scăzut la o singură analiză nu înseamnă automat că persoana are nevoie de terapie.
Nivelul testosteronului poate varia mult
Testosteronul poate fi influențat de somn, alimentație, stres, activitate fizică și diferite probleme de sănătate. În cazul militarilor, perioadele de antrenament intens pot reduce temporar nivelul hormonului. Din acest motiv, medicii recomandă ca diagnosticul să nu fie pus după o singură testare. În mod normal, sunt necesare două analize efectuate în dimineți diferite, dar și existența unor simptome clare.
Luke Cox, lector la Universitatea Swansea, spune că una dintre principalele sale preocupări este modul în care vor fi făcute și interpretate aceste teste. Experții atrag atenția că depistarea unei valori scăzute, fără alte semne medicale, poate duce la un diagnostic fals. În unele cazuri, cauza ar putea fi o problemă care trebuie tratată separat, cum ar fi apneea în somn, și nu lipsa propriu-zisă a testosteronului.
Terapia poate opri producția de spermatozoizi
Tratamentul de substituție presupune administrarea testosteronului, de obicei prin injecții sau geluri. El poate fi util pentru bărbații care suferă într-adevăr de un deficit hormonal și poate ajuta la îmbunătățirea stării de spirit, a densității osoase, a masei musculare și a dorinței sexuale.
În cazul celor care nu au nevoie de tratament, efectele pot fi însă serioase. Testosteronul introdus din exterior poate determina creierul să reducă producția naturală a hormonului la nivelul testiculelor. Odată cu aceasta poate scădea sau chiar înceta și producția de spermatozoizi.
Consecința poate fi infertilitatea, iar revenirea la o producție normală de spermă poate dura ani după oprirea tratamentului.
Medicul Joshua Halpern, specialist în reproducere masculină, avertizează că militarii tineri trebuie informați foarte clar despre aceste riscuri și despre variantele de tratament care le-ar putea proteja fertilitatea.
Cheaguri de sânge, AVC și alte efecte adverse
Un nivel prea mare de testosteron poate duce și la creșterea numărului de globule roșii. Sângele devine astfel mai vâscos, ceea ce poate mări riscul apariției cheagurilor și al unui accident vascular cerebral.
Printre celelalte efecte adverse se numără agravarea apneei în somn, retenția de apă, umflarea membrelor și dezvoltarea sânilor în cazul unor bărbați.
Cercetătorii din sistemul medical militar avertizau încă din 2019 asupra prescrierii necorespunzătoare a terapiei. La acel moment, estimau că aproape trei din fiecare 1.000 de militari bărbați primeau tratament fără să îndeplinească toate criteriile medicale.
În loc să îmbunătățească pregătirea armatei, un tratament administrat inutil ar putea ajunge să afecteze starea de sănătate și capacitatea militarilor de a participa la misiuni.
Pentagonul spune că măsura va proteja sănătatea militarilor
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, susține că noua politică urmărește optimizarea capacităților naturale ale militarilor și protejarea sănătății lor pe termen lung. Specialiștii nu contestă că programul poate identifica persoane care au cu adevărat nevoie de tratament. Ei cer însă ca rezultatele să fie analizate cu atenție și ca terapia să nu fie prescrisă automat doar pentru că o singură analiză arată un nivel mai scăzut al testosteronului.