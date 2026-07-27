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Extern· 1 min citire
Elon Musk, primul trilionar al lumii, anunță sfârșitul banilor: „Produsele și serviciile vor deveni gratuite datorită inteligenței artificiale”
Elon Musk
Publicat27 iul. 2026, 10:03
SursăRealitatea PLUS
Elon Musk, unul dintre cei mai bogați oameni de pe planetă, susține că banii ar putea deveni inutili în următorii 10 ani. Miliardarul spune că dezvoltarea accelerată a inteligenței artificiale și a roboților va duce la o „abundență incredibilă”, în care produsele și serviciile vor fi atât de ușor de obținut încât banii își vor pierde importanța. Musk estimează că această transformare ar putea avea loc până în 2036, conform Realitatea PLUS.
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