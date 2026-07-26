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Extern· 1 min citire
Suspectul atacului de la Berlin Pride ar fi fost împușcat mortal
Berlin Pride (foto: profimedia)
Publicat26 iul. 2026, 20:59
Actualizat26 iul. 2026, 21:00
Suspectul în atacul produs sâmbătă în marja manifestației Berlin Pride ar fi fost împușcat mortal în timpul unei operațiuni a poliției desfășurate duminică într-un complex de grădini comunitare din Spandau, suburbie situată în vestul Berlinului, relatează postul public regional rbb.
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