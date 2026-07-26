Realitatea.NET
Extern· 1 min citire

Suspectul atacului de la Berlin Pride ar fi fost împușcat mortal

Berlin Pride (foto: profimedia)

Berlin Pride (foto: profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 20:59
Actualizat26 iul. 2026, 21:00

Suspectul în atacul produs sâmbătă în marja manifestației Berlin Pride ar fi fost împușcat mortal în timpul unei operațiuni a poliției desfășurate duminică într-un complex de grădini comunitare din Spandau, suburbie situată în vestul Berlinului, relatează postul public regional rbb.

Autoritățile germane nu au confirmat, până în prezent, moartea suspectului.

Suspectul ar fi fost împușcat

Potrivit Deutsche Welle, poliția a intervenit într-o zonă cu grădini comunitare din cartierul Spandau, la periferia vestică a capitalei germane. Un purtător de cuvânt al Parchetului din Berlin a declarat presei că operațiunea este încă în desfășurare.

Reprezentantul Parchetului a precizat că, în acest stadiu, autoritățile nu pot oferi informații despre eventuale arestări și nici despre rezultatele intervenției.

Tot duminică, ministrul german de Interne, Alexander Dobrindt, a declarat că „totul indică” faptul că atacul comis în apropierea evenimentului Gay Pride Berlin, soldat cu cel puțin un mort și 292929 de răniți, a fost „un atentat terorist”.

Atacul a avut loc sâmbătă, iar autoritățile continuă ancheta pentru a stabili circumstanțele exacte, identitatea autorului și eventualele sale motivații.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

suspectimpuscatberlin prideGermaniagay

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Extern

Mai Multe