Suspectul atacului de la Berlin Pride ar fi fost împușcat mortal

Publicat 26 iul. 2026, 20:59 Actualizat 26 iul. 2026, 21:00

Suspectul în atacul produs sâmbătă în marja manifestației Berlin Pride ar fi fost împușcat mortal în timpul unei operațiuni a poliției desfășurate duminică într-un complex de grădini comunitare din Spandau, suburbie situată în vestul Berlinului, relatează postul public regional rbb.

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