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Extern· 1 min citire
Președintele Kazahstanului, către Putin: „Să oprim conflictul!”
Președintele Kazahstanului
Publicat26 iul. 2026, 15:31
SursăRealitatea PLUS
Președintele Kazahstanului, Tokayev îi propune lui Putin înghețarea războiului din Ucraina și reluarea negocierilor. Declarația a fost făcută în prezența președintelui rus, în cadrul Forumului Rusia–Kazahstan desfășurat în Siberia.
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