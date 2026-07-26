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Președintele Kazahstanului, către Putin: „Să oprim conflictul!”

Președintele Kazahstanului

Președintele Kazahstanului

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 iul. 2026, 15:31
SursăRealitatea PLUS

Președintele Kazahstanului, Tokayev îi propune lui Putin înghețarea războiului din Ucraina și reluarea negocierilor. Declarația a fost făcută în prezența președintelui rus, în cadrul Forumului Rusia–Kazahstan desfășurat în Siberia.

Tokayev: „Am putea avansa către o pace mult așteptată!”

„Nu voi ascunde că am primit multe semnale, din Europa, din SUA, informații despre situația actuală, situația conflictuală între Ucraina și Rusia.

Din punctul meu de vedere, de la început am spus că este un conflict interesant. Nu vorbim despre un război civil.

Mereu am tratat cu respect ucrainenii, cultura lor, legea lor, și credem că natura acestui conflict nu este foarte clară pentru mulți, și nici pentru noi.

Să spunem că dacă a fost un conflict, între Azerbaijan și Armenia, înaintea acestui conflict, originea acestui lui era absolut clară pentru noi. Au mers în începutul istoriei.

Dar aici este foarte greu de înțeles și eu știu că ați arătat maximul de diplomație în timpul întâlnirii în Alaska. Și asta este doar opinia mea, probabil este timpul să oprim conflictul și să ne întoarcem la formula de Istanbul.

Cu garanții de securitate din partea marilor puteri, inclusiv a Rusiei, am putea avansa către o pace mult așteptată.”, a zis Tokayev, președintele Kazahstanului.

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