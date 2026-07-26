Președintele Kazahstanului, către Putin: „Să oprim conflictul!”

Publicat 26 iul. 2026, 15:31 Sursă Realitatea PLUS

Președintele Kazahstanului, Tokayev îi propune lui Putin înghețarea războiului din Ucraina și reluarea negocierilor. Declarația a fost făcută în prezența președintelui rus, în cadrul Forumului Rusia–Kazahstan desfășurat în Siberia.

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