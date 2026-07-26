Incendii devastatoare în Spania și Franța: peste 250.000 de oameni evacuați, iar flăcările se apropie de Bordeaux

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 08:57

Peste 250.000 de oameni au fost evacuați din calea incendiilor de pădure care au scăpat de sub control în Spania și Franța. Aproximativ 70.000 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele în centrul Spaniei, iar în Franța numărul evacuaților a ajuns la 197.000, inclusiv zeci de mii de oameni din Bordeaux și din localitățile aflate în apropiere.

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