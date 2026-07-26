Incendii devastatoare în Spania și Franța: peste 250.000 de oameni evacuați, iar flăcările se apropie de Bordeaux

Peste 250.000 de oameni au fost evacuați din calea incendiilor de pădure care au scăpat de sub control în Spania și Franța. Aproximativ 70.000 de persoane au fost nevoite să își părăsească locuințele în centrul Spaniei, iar în Franța numărul evacuaților a ajuns la 197.000, inclusiv zeci de mii de oameni din Bordeaux și din localitățile aflate în apropiere.
Flăcările continuă să înainteze, deși sute de pompieri, militari și echipaje aeriene au fost trimise în zonele afectate. Temperaturile ridicate, seceta și vântul puternic au făcut intervenția mult mai dificilă.
Spania a declarat stare de urgență națională
Autoritățile spaniole au declarat stare de urgență națională, pentru prima dată în istoria țării din cauza unor incendii forestiere. Două dintre cele trei focare majore s-au unit vineri, după ce vântul puternic a împins flăcările spre noi zone.
Incendiile au afectat în special regiunile aflate la vest de Madrid. Fumul a ajuns și deasupra capitalei, iar locuitorii au fost sfătuiți să rămână în case și să evite activitățile în aer liber.
„Evitați activitatea fizică și șederea în aer liber. Dacă ieșiți afară și observați fum sau cenușă, purtați o mască”, a declarat Monica Garcia pe X.
Un bărbat a murit sâmbătă seară într-un incendiu produs în Manises, în regiunea Valencia. Victima a fost găsită într-o mașină aflată într-o râpă. Autoritățile au precizat că acest incendiu nu are legătură cu marile focare care ard în apropiere de Madrid.
Cea mai mare evacuare din Franța pe timp de pace
În Franța, aproape 200.000 de persoane au fost evacuate din zonele amenințate de flăcări. Ministrul francez de Interne a spus că ar putea fi cea mai mare operațiune de evacuare organizată vreodată în țară pe timp de pace.
Incendiile din regiunea Gironde s-au apropiat la aproximativ 32 de kilometri de Bordeaux. Autoritățile au cerut evacuarea oamenilor din localitățile și suburbiile aflate în calea focului.
Polițiștii au mers din ușă în ușă pentru a-i anunța pe locuitori că trebuie să plece. În unele zone de coastă, oamenii au fost nevoiți să fugă cu bărcile, după ce flăcările s-au apropiat rapid de case.
Prefectul regional Sophie Brocas a declarat că incendiul a ajuns la „o amploare fără precedent”, iar vânturile puternice împingeau focul spre zona metropolitană a orașului Bordeaux.
Franța folosește un avion militar pentru stingerea focului
Guvernul francez a mobilizat un avion militar de transport Airbus A400M Atlas, care s-a alăturat celor 18 aeronave trimise deja pentru stingerea incendiilor. Este pentru prima dată când un avion militar de acest tip este folosit într-o asemenea operațiune.
Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a descris intervenția drept una „lungă și extrem de dificilă”. Armata a trimis 1.500 de soldați, iar autoritățile au distribuit 1,5 milioane de măști de protecție pentru populația expusă fumului.
Pompierii au săpat șanțuri pentru a opri înaintarea flăcărilor și au folosit substanțe ignifuge. Prognozele arătau însă că vântul putea împinge incendiile și mai aproape de Bordeaux.
Premierul francez Sébastien Lecornu a spus că focul din Gironde a devenit atât de puternic, încât și-a creat propriile mișcări de aer.
„Incendiile care afectează țara noastră au atins un nivel nemaiîntâlnit până acum. Prioritatea noastră este clară: protejarea vieților omenești”, a scris el pe X.
Premierul le-a cerut oamenilor să respecte ordinele de evacuare „fără întârziere”.
Sute de mii de hectare au fost distruse
Incendiile au ars deja aproximativ 130.000 de hectare de pădure în Spania de la începutul anului. Suprafața este cu aproape o treime mai mare decât media anuală a țării.
În Franța, peste 98.000 de hectare au fost distruse de foc. Ministrul francez de Interne a spus că este vorba despre un record istoric.
Premierul spaniol Pedro Sánchez a declarat că scăderea temperaturilor le-a oferit pompierilor o „fereastră de oportunitate” pentru a încerca să limiteze incendiile.
„Ne așteaptă câteva ore dificile, deoarece, deși temperaturile au scăzut, nu știm exact cum se va comporta vântul și cât de puternic va fi”, a adăugat el.
Mai multe țări europene au trimis ajutoare
Croația, Republica Cehă, Grecia, Italia, Țările de Jos, Portugalia și Slovacia au trimis avioane, echipamente și echipe de intervenție în sprijinul Franței și Spaniei.
Comisia Europeană a anunțat că va mobiliza și alte resurse pentru combaterea incendiilor.
„Europa este alături de Franța și Spania în fața incendiilor devastatoare care le afectează teritoriile. Cinci avioane și două elicoptere din flota de salvare sunt acum mobilizate în Franța, iar patru avioane sosesc astăzi în Spania”, a declarat Ursula von der Leyen pe X.
Valurile repetate de căldură au uscat pădurile din Europa, iar vegetația a devenit foarte ușor inflamabilă. Autoritățile avertizează că situația poate rămâne periculoasă, mai ales dacă vântul își schimbă direcția și împinge flăcările spre alte localități.