Trump pune pe pauză atacurile de amploare asupra Iranului, dar amenințarea rămâne: „În caz contrar, știe ce se va întâmpla”

Casa Albă a transmis că președintele Donald Trump nu a exclus nicio variantă în relația cu Iranul, chiar dacă, pentru moment, ar fi decis să nu extindă operațiunile militare. Administrația americană spune că preferă în continuare o înțelegere obținută prin negocieri, dar avertizează că Statele Unite sunt pregătite să reacționeze dacă Teheranul continuă atacurile împotriva aliaților americani sau acțiunile din Strâmtoarea Ormuz.
Directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a declarat că Donald Trump „a fost întotdeauna consecvent în a spune că preferă o soluție diplomatică, dar continuă să păstreze toate opțiunile dacă Iranul își continuă activitățile teroriste în Strâmtoarea Hormuz sau împotriva aliaților”, potrivit Fox News.
Casa Albă cere Iranului să revină la negocieri
Steven Cheung a susținut că sancțiunile impuse de Statele Unite au afectat puternic economia iraniană, iar cele 13 zile consecutive de atacuri asupra unor obiective militare ar trebui să determine Teheranul să se întoarcă la masa negocierilor.
„Ar fi înțelept ca Iranul să lucreze la un acord negociat. În caz contrar, știe ce se va întâmpla”, a afirmat oficialul.
Mesajul transmis de Casa Albă vine după ce presa americană a scris că Donald Trump ar fi decis să amâne, cel puțin pentru moment, o extindere majoră a campaniei militare împotriva Iranului. Potrivit informațiilor apărute în presa din Statele Unite, președintele ar fi ținut cont de avertismentele venite din partea oficialilor administrației și a conducerii armatei, care i-au prezentat riscurile unei escaladări.
Stocurile de muniție, una dintre problemele analizate
Una dintre principalele temeri ale administrației americane este legată de scăderea stocurilor de interceptoare Patriot și de alte tipuri de muniție folosite pentru apărarea antiaeriană în Orientul Mijlociu. Situația acestor rezerve a fost discutată la Casa Albă, mai ales după atacul din Iordania, în urma căruia trei militari americani au murit, conform Foxnews.com.
Atacul ar fi fost făcut cu o rachetă iraniană care a reușit să treacă de sistemele americane de apărare antiaeriană. Acest incident a ridicat noi semne de întrebare legate de capacitatea Statelor Unite de a face față unor atacuri repetate într-un conflict mai amplu.
Potrivit The New York Times, generalul Dan Caine, șeful Statului Major Interarme al SUA, a avertizat că armata americană poate relua o campanie militară de amploare împotriva Iranului. O astfel de decizie ar duce însă la o reducere importantă a stocurilor de interceptoare aflate la dispoziția Comandamentului Central al SUA, care coordonează operațiunile americane din Orientul Mijlociu.
Temeri privind extinderea conflictului în regiune
Oficialii americani analizează și riscul ca un conflict mai amplu cu Iranul să se răspândească în întreaga regiune. Aliații Statelor Unite din Golf ar putea deveni ținte ale unor atacuri iraniene, iar urmările economice ar putea fi serioase.
Un război extins ar putea afecta transportul de petrol, rutele comerciale și stabilitatea statelor din zonă. Strâmtoarea Ormuz rămâne unul dintre punctele cele mai sensibile, pentru că prin această zonă trece o parte importantă din petrolul transportat la nivel mondial.
Pentagonul pregătise mai multe variante pentru intensificarea atacurilor asupra infrastructurii militare iraniene. Donald Trump ar fi decis însă să nu le pună în aplicare deocamdată și să continue presiunea prin sancțiuni economice.
În același timp, administrația americană lasă deschisă posibilitatea unor negocieri. Casa Albă transmite însă că această variantă depinde de deciziile luate de Teheran și de oprirea acțiunilor îndreptate împotriva Statelor Unite și a aliaților săi.