Trump pune pe pauză atacurile de amploare asupra Iranului, dar amenințarea rămâne: „În caz contrar, știe ce se va întâmpla”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iul. 2026, 06:59

Casa Albă a transmis că președintele Donald Trump nu a exclus nicio variantă în relația cu Iranul, chiar dacă, pentru moment, ar fi decis să nu extindă operațiunile militare. Administrația americană spune că preferă în continuare o înțelegere obținută prin negocieri, dar avertizează că Statele Unite sunt pregătite să reacționeze dacă Teheranul continuă atacurile împotriva aliaților americani sau acțiunile din Strâmtoarea Ormuz.

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