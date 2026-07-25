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Extern· 2 min citire
Președintele Consiliului European, după ce românii au doborât o altă dronă: „Securitatea României e securitatea Europei”
Drona România
Publicat25 iul. 2026, 15:06
Actualizat25 iul. 2026, 15:07
Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis un mesaj puternic de solidaritate cu țara noastră, după ce spațiul aerian românesc a fost încălcat de două ori în mai puțin de 24 de ore.
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