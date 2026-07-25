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Președintele Consiliului European, după ce românii au doborât o altă dronă: „Securitatea României e securitatea Europei”

Drona România

Drona România

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 15:06
Actualizat25 iul. 2026, 15:07

Președintele Consiliului European, António Costa, a transmis un mesaj puternic de solidaritate cu țara noastră, după ce spațiul aerian românesc a fost încălcat de două ori în mai puțin de 24 de ore.

Reacția oficialului de la Bruxelles vine în urma celui mai recent incident de securitate, în cadrul căruia militarii români au neutralizat o dronă cu ajutorul unui avion de vânătoare F-16, în apropierea localității Sfântu Gheorghe. Într-un mesaj public, António Costa a apreciat răspunsul rapid și eficient al autorităților române în fața acestor provocări.

„Pentru a doua oară în 24 de ore, spațiul aerian al României a fost încălcat prin incursiuni ale unor drone. Apreciez răspunsul rapid și eficient al autorităților române. Suntem pe deplin solidari cu România și cu poporul său. Securitatea României este securitatea Europei. Vom continua să consolidăm securitatea, reziliența și capacitatea de descurajare a UE, inclusiv de-a lungul frontierei noastre estice”, a declarat António Costa într-o postare pe platforma X.

Cum a fost doborâtă drona lângă Sfântu Gheorghe în doar 12 minute

Cel de-al doilea incident a avut loc sâmbătă dimineață și a necesitat o intervenție tactică imediată din partea Forțelor Aeriene Române. Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale au detectat aparatul de zbor la ora 8:22, în momentul în care acesta a pătruns ilegal în spațiul aerian național. Răspunsul armatei a fost extrem de rapid. La ora 8:34, la doar 12 minute de la prima alertă radar, un avion de vânătoare F-16 a interceptat și a lovit ținta. Drona a fost doborâtă la aproximativ 9,6 kilometri vest de localitatea Sfântu Gheorghe.

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