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Extern· 1 min citire
Anchetă-ȘOC! Chinezoaică arestată că a spionat la vârful NATO
NATO
Publicat25 iul. 2026, 12:35
SursăRealitatea PLUS
Suspiciuni de spionaj la vârful NATO! O stagiară canadiană de origine chineză este bănuită că strângea informații în beneficiul unei țări terțe. Femeia lucra la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și a fost arestată de poliția federală belgiană.
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