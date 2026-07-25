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Extern· 1 min citire

Anchetă-ȘOC! Chinezoaică arestată că a spionat la vârful NATO

NATO

NATO

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat25 iul. 2026, 12:35
SursăRealitatea PLUS

Suspiciuni de spionaj la vârful NATO! O stagiară canadiană de origine chineză este bănuită că strângea informații în beneficiul unei țări terțe. Femeia lucra la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și a fost arestată de poliția federală belgiană.

Acuzații de spionaj la vârful NATO

Vorbim așadar despre o operațiune de spionaj în cartierul general militar al NATO, responsabil direct cu planificarea și desfășurarea misiunilor.

Mai mult, parchetul federal spune că stagiara participa la o organizație criminală.

Suspecta a atras atenția serviciilor de securitate, însă informațiile concrete referitoare la acțiunile sale nu au fost făcute publice.

Polițiștii federali au făcut și percheziții la domiciliul femeii.

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