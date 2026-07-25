Anchetă-ȘOC! Chinezoaică arestată că a spionat la vârful NATO

Publicat 25 iul. 2026, 12:35 Sursă Realitatea PLUS

Suspiciuni de spionaj la vârful NATO! O stagiară canadiană de origine chineză este bănuită că strângea informații în beneficiul unei țări terțe. Femeia lucra la Comandamentul Suprem al Forțelor Aliate din Europa și a fost arestată de poliția federală belgiană.

Distribuie articolul