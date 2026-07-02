Scandal de spionaj în inima UE: rețea maghiară, investigată la Bruxelles

Publicat 2 iul. 2026, 13:10 Sursă Realitatea PLUS

Anchetă uriașă la nivel european. O rețea de spioni maghiari a operat din Ambasada Ungariei la Bruxelles și a vizat oficiali ai instituțiilor europene. Potrivit unui document al Comisiei Europene, activitatea rețelei de spioni s-a intensificat în 2015. Până la acest moment, oficialii nu au reușit să identifice un responsabil individual.

Distribuie articolul