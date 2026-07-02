Lituania schimbă Constituția pe fondul tensiunilor de securitate. Președintele: „Situația geopolitică s-a schimbat”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 14:27

Lituania intenționează să elimine din Constituție prevederea care interzice amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării. Președintele Gitanas Nauseda a declarat că există un consens larg în rândul partidelor parlamentare pentru modificarea articolului, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune.

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