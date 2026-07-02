Lituania schimbă Constituția pe fondul tensiunilor de securitate. Președintele: „Situația geopolitică s-a schimbat”

Lituania intenționează să elimine din Constituție prevederea care interzice amplasarea armelor nucleare pe teritoriul țării. Președintele Gitanas Nauseda a declarat că există un consens larg în rândul partidelor parlamentare pentru modificarea articolului, în contextul deteriorării situației de securitate din regiune.
Președintele Gitanas Nauseda a anunțat joi că liderii partidelor parlamentare și ai Guvernului au convenit asupra necesității eliminării articolului 137 din Constituția Lituaniei, care interzice amplasarea armelor de distrugere în masă și a bazelor militare străine pe teritoriul țării.
„Situația geopolitică se înrăutățește. Constituția noastră a fost scrisă când circumstanțele geopolitice erau total diferite”, a declarat șeful statului.
Potrivit acestuia, aproape toate formațiunile politice consideră că actuala prevedere constituțională este depășită.
Nauseda a precizat că autoritățile nu intenționează, în prezent, să găzduiască arme nucleare pe teritoriul Lituaniei.
El a explicat însă că eliminarea interdicției constituționale ar oferi statului libertatea de a lua o astfel de decizie în viitor, dacă mediul de securitate o va impune.
„Nu vrem să fim limitați de o prevedere constituțională în cazul în care circumstanțele se schimbă”, a transmis președintele.
Referendum sau vot în Parlament
Există însă diferențe de opinie privind modalitatea de modificare a Constituției. Reprezentanții partidului de opoziție „Zorile lui Nemunas” susțin organizarea unui referendum, în timp ce președintele consideră că decizia poate fi luată de actualul Parlament, care a primit mandat din partea alegătorilor.
Din punct de vedere legal, articolul 137 poate fi modificat prin votul a două treimi dintre parlamentari, exprimat în două sesiuni separate, la un interval de cel puțin trei luni.
Lituania nu vrea să devină „veriga slabă” a NATO
Președintele lituanian a afirmat că țara sa este aproape singurul stat membru NATO care menține o interdicție constituțională privind desfășurarea armelor nucleare.
Nauseda a amintit că Finlanda a eliminat recent o restricție similară, prevăzută însă prin lege, nu prin Constituție. „Ar fi cu adevărat regretabil dacă am deveni veriga slabă sau o zonă gri în cadrul NATO”, a declarat acesta.
Dezbaterea are loc pe fondul tensiunilor de securitate din Europa
Discuțiile privind modificarea Constituției au loc în contextul dezbaterilor privind consolidarea descurajării nucleare europene.
În martie, președintele francez Emmanuel Macron a propus crearea unui nou cadru european de descurajare nucleară, care ar permite unor state partenere să găzduiască temporar componente ale forțelor nucleare franceze.
Totodată, presa internațională a relatat recent că Statele Unite analizează posibilitatea desfășurării de arme nucleare în alte state membre NATO din Europa. În acest context, ministrul lituanian al Apărării a declarat că Vilnius participă la discuțiile cu aliații, însă o eventuală desfășurare a armelor nucleare americane ar fi luată în calcul doar în situații de criză sau de război.