Pompierii români, la prima intervenție în Franța: au ajutat la stingerea unui incendiu de pădure

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 2 iul. 2026, 14:58

Pompierii români au participat la prima lor misiune de intervenție în Franța, în cadrul programului european de pre-poziționare pentru combaterea incendiilor de vegetație. Salvatorii au acționat în departamentul Aude, unde au sprijinit autoritățile franceze în limitarea unui incendiu de pădure care amenința mai multe locuințe, a anunțat joi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).

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