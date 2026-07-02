Pompierii români, la prima intervenție în Franța: au ajutat la stingerea unui incendiu de pădure

Pompierii români au participat la prima lor misiune de intervenție în Franța, în cadrul programului european de pre-poziționare pentru combaterea incendiilor de vegetație. Salvatorii au acționat în departamentul Aude, unde au sprijinit autoritățile franceze în limitarea unui incendiu de pădure care amenința mai multe locuințe, a anunțat joi Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU).
Intervenție în condiții dificile
Potrivit IGSU, modulul național specializat în stingerea incendiilor de pădure a intervenit în zona localității Pouzols-Minervois, din sudul Franței, unde un incendiu de vegetație și fond forestier s-a extins rapid din cauza vântului puternic, a reliefului accidentat și a vegetației dense.
Cei 23 de pompieri români implicați în misiune au acționat în sectoarele repartizate de autoritățile franceze, contribuind la limitarea propagării flăcărilor și la protejarea locuințelor aflate în pericol.
"Misiunea s-a desfășurat în condiții deosebit de dificile, generate de vântul puternic, relieful accidentat și vegetația foarte densă, factori care au favorizat extinderea rapidă a flăcărilor și apariția mai multor focare.
În cadrul intervenției, pompierii români au acționat cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de mare capacitate (10.000 l), o cisternă de 30.000 l și o autospecială radio destinată asigurării comunicațiilor", au transmis reprezentanții IGSU.
Forțe masive de intervenție în teren
La intervenție au participat peste 500 de pompieri, dintre care 23 fac parte din modulul României. Salvatorii români au intervenit cu trei autospeciale de stingere a incendiilor de pădure, o autospecială de mare capacitate de 10.000 de litri, o cisternă de 30.000 de litri și o autospecială radio pentru asigurarea comunicațiilor.
După încheierea misiunii, echipajele s-au retras în baza de operații pentru refacerea capacității de intervenție și pregătirea pentru eventuale noi solicitări.
"După finalizarea intervenției, echipajele și tehnica de intervenție s-au retras în baza de operații pentru refacerea capacității operative și pregătirea în vederea unor eventuale noi misiuni. Activarea și operaționalizarea modulului specializat pentru stingerea incendiilor de pădure se realizează în scopul desfășurării misiunilor specifice de monitorizare și intervenție pentru stingerea focarelor apărute pe teritoriul Franței, în zonele desemnate de autoritățile franceze", mai arată sursa citată.
Pompierii români, în prima linie a intervențiilor europene
IGSU amintește că, în perioada 1–31 iulie 2026, Departamentul pentru Situații de Urgență, prin IGSU, participă cu un modul național specializat în stingerea incendiilor de pădure la programul european de pre-poziționare organizat în Franța de Direcția Generală pentru Protecție Civilă Europeană și Operațiuni de Ajutor Umanitar (DG ECHO).
Primul contingent este format din 40 de pompieri și dispune de autospeciale de stingere, o dronă, mijloace de comandă și suport logistic, urmând ca efectivele să fie schimbate la jumătatea lunii iulie cu un al doilea contingent de 40 de salvatori.