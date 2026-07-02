Hotel din Italia, obligat să plătească 60.000 de euro unei angajate concediate după doar cinci zile

O femeie concediată după doar cinci zile de muncă la un hotel din Veneția a câștigat procesul împotriva angajatorului și va primi aproximativ 60.000 de euro despăgubiri. Instanța a decis că raportul de muncă era deja valabil înainte de semnarea contractului, astfel că invocarea perioadei de probă a fost considerată neîntemeiată.
Femeia a fost angajată pentru a se ocupa de servirea micului dejun la hotelul „Ausonia Hungaria” din Lido di Venezia. Ea a lucrat între 21 și 26 martie 2024, după care a fost concediată verbal, angajatorul susținând că nu a trecut perioada de probă, relatează Curierul Italiei.
Nemulțumită de decizie, angajata a dat în judecată societatea „Dogale ospitalità & benessere srl”, proprietara hotelului.
Instanța i-a dat dreptate
Curtea de Apel din Veneția a confirmat hotărârea pronunțată în primă instanță de judecătoarea de muncă Anna Menegazzo și a obligat compania să achite despăgubiri totale de aproximativ 60.000 de euro.
Potrivit deciziei, fosta angajată va primi echivalentul a 12 salarii lunare, calculate la un venit de 1.816 euro pe lună. În plus, compania trebuie să îi achite încă 15 salarii lunare, deoarece femeia a ales să renunțe la reintegrarea în postul pe care instanța dispusese inițial să i-l redea.
Societatea va suporta, de asemenea, contribuțiile la asigurările sociale și cheltuielile de judecată aferente proceselor din cele două instanțe.
De ce a pierdut hotelul procesul
Judecătorii au reținut că raportul de muncă începuse efectiv pe 21 martie 2024, când femeia și-a început activitatea, chiar dacă contractul individual de muncă a fost semnat abia pe 28 martie. În aceste condiții, clauza privind perioada de probă, inclusă în contractul semnat ulterior, nu mai putea produce efecte juridice, deoarece relația de muncă exista deja. Concluzia instanței s-a bazat inclusiv pe declarațiile martorilor audiați în proces, care au confirmat că femeia a lucrat în acele zile.
Angajatorul contestă hotărârea
Reprezentanții hotelului au susținut în instanță că femeia nu a desfășurat efectiv activitate în perioada respectivă, ci doar a probat uniforma, a primit ecusonul și a parcurs formalitățile de angajare înainte de semnarea contractului.
Avocatul societății, Pierpaolo Favaron, a declarat că încă nu a fost luată o decizie privind formularea unui recurs la Curtea de Casație. „Nu știm încă dacă ne vom adresa instanței supreme. Mai întâi trebuie să analizăm motivarea hotărârii, care este așteptată în aproximativ o lună”, a precizat acesta.