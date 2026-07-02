Hotel din Italia, obligat să plătească 60.000 de euro unei angajate concediate după doar cinci zile

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 iul. 2026, 09:35

O femeie concediată după doar cinci zile de muncă la un hotel din Veneția a câștigat procesul împotriva angajatorului și va primi aproximativ 60.000 de euro despăgubiri. Instanța a decis că raportul de muncă era deja valabil înainte de semnarea contractului, astfel că invocarea perioadei de probă a fost considerată neîntemeiată.

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