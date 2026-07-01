Rusia închide punctele feroviare de frontieră cu Finlanda și statele baltice. Helsinki rămâne fără nicio legătură pe calea ferată cu vecinul de la est

Rusia face un nou pas care afectează legăturile cu vecinii săi europeni. Autoritățile de la Moscova au decis închiderea a șapte puncte feroviare de frontieră aflate la granița cu Finlanda, Estonia și Letonia, suspendând complet circulația persoanelor, a vehiculelor și a mărfurilor prin aceste puncte de trecere.
Măsura a intrat în vigoare la 1 iulie și este prevăzută într-un decret al guvernului rus publicat marți. Până în acest moment, autoritățile ruse nu au oferit explicații privind motivele care au stat la baza deciziei și nici nu au precizat cât timp vor rămâne închise punctele de frontieră, scrie Moscow Times.
Cele mai multe puncte închise sunt la granița cu Finlanda
Din cele șapte puncte feroviare afectate de decizie, cinci sunt situate la frontiera dintre Rusia și Finlanda.
Alte două puncte, câte unul în Estonia și Letonia, au fost de asemenea închise în urma hotărârii adoptate de Moscova.
Suspendarea traficului vizează atât transportul de persoane, cât și circulația vehiculelor și a mărfurilor pe rutele feroviare respective.
Finlanda nu mai are nicio legătură feroviară cu Rusia
Cea mai importantă consecință a deciziei este că Finlanda rămâne, pentru prima dată, fără niciun punct feroviar de trecere deschis către Rusia.
În mod obișnuit, una dintre principalele mărfuri transportate pe această rută era reprezentată de îngrășămintele exportate de Rusia către Finlanda.
Nu toate punctele de frontieră au fost închise
În cazul Estoniei, punctul de trecere Ivangorod, utilizat atât pentru transportul de marfă, cât și pentru pasageri, continuă să funcționeze.
Și în Letonia rămâne deschis punctul feroviar Sebezh, astfel încât nu toate conexiunile dintre Rusia și statele baltice au fost suspendate.
Moscova nu explică decizia
Deși decretul guvernului rus a intrat deja în vigoare, autoritățile nu au comunicat motivele închiderii celor șapte puncte de frontieră.
De asemenea, nu există deocamdată informații privind momentul în care acestea ar putea fi redeschise.
Relațiile dintre Finlanda și Rusia s-au deteriorat după aderarea la NATO
Decizia Moscovei vine pe fondul tensiunilor care persistă între Rusia și Finlanda după aderarea statului nordic la NATO, în aprilie 2023.
La sfârșitul aceluiași an, în decembrie 2023, autoritățile finlandeze au închis pe termen nedeterminat toate punctele de frontieră destinate traficului rutier și pietonal de la granița cu Rusia.
Guvernul de la Helsinki a motivat atunci măsura prin creșterea numărului de solicitanți de azil care ajungeau la frontieră, susținând că situația reprezenta un „atac hibrid” orchestrat de Kremlin ca răspuns la aderarea Finlandei la Alianța Nord-Atlantică.
Noua decizie privind punctele feroviare marchează încă o restrângere a legăturilor dintre Rusia și vecinii săi europeni, într-un context în care relațiile dintre Moscova și mai multe state din regiune continuă să fie puternic afectate de războiul din Ucraina.