Rusia închide punctele feroviare de frontieră cu Finlanda și statele baltice. Helsinki rămâne fără nicio legătură pe calea ferată cu vecinul de la est

Publicat 1 iul. 2026, 20:39 Sursă The Moscow Times

Rusia face un nou pas care afectează legăturile cu vecinii săi europeni. Autoritățile de la Moscova au decis închiderea a șapte puncte feroviare de frontieră aflate la granița cu Finlanda, Estonia și Letonia, suspendând complet circulația persoanelor, a vehiculelor și a mărfurilor prin aceste puncte de trecere.

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