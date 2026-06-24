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Accident grav în județul Timiș. Copil lovit în plin de o mașină în timp ce traversa strada pe bicicletă

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iun. 2026, 23:10

Un copil în vârstă de 10 ani a fost rănit miercuri seară după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa cu bicicleta un drum public, din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș. Minorul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.

”La data de 24 iunie 2026, în jurul orei 20:20, poliţiştii rutieri au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier în localitatea Dumbrăviţa, judeţul Timiş. Din primele cercetări efectuate la faţa locului, a reieşit că un bărbat în vârstă de 43 de ani a condus un autoturism pe strada Franyó Zoltán, dinspre strada Petőfi Sándor înspre strada Tudor Vladimirescu, iar la un moment dat a surprins şi accidentat un minor în vârstă de 10 ani, care s-ar fi aflat angajat în traversarea drumului public pe bicicletă”, a transmis IPJ Timiş.

În urma impactului, copilul a fost rănit şi transportat la spital pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate.

Poliţiştii au deschis în acest caz un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate cauzele în care s-a produs incidentul.

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