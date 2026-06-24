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Locale· 1 min citire
Accident grav în județul Timiș. Copil lovit în plin de o mașină în timp ce traversa strada pe bicicletă
FOTO: Arhivă
Un copil în vârstă de 10 ani a fost rănit miercuri seară după ce a fost lovit de un autoturism în timp ce traversa cu bicicleta un drum public, din localitatea Dumbrăvița, județul Timiș. Minorul a fost transportat de urgență la spital pentru îngrijiri medicale.
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