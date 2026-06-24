Accident spectaculos în Alba: doi pensionari aflați pe tricicluri electrice s-au ciocnit într-o intersecție

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 24 iun. 2026, 21:46

Un incident rutier mai puțin obișnuit a avut loc în orașul Teiuș, județul Alba, unde doi pensionari care se deplasau cu tricicluri electrice au fost implicați într-o coliziune soldată cu răni și transport la spital. Accidentul, surprins de o cameră de supraveghere, a stârnit numeroase reacții după ce imaginile au fost făcute publice.

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