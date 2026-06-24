Accident spectaculos în Alba: doi pensionari aflați pe tricicluri electrice s-au ciocnit într-o intersecție

Un incident rutier mai puțin obișnuit a avut loc în orașul Teiuș, județul Alba, unde doi pensionari care se deplasau cu tricicluri electrice au fost implicați într-o coliziune soldată cu răni și transport la spital. Accidentul, surprins de o cameră de supraveghere, a stârnit numeroase reacții după ce imaginile au fost făcute publice.
Cum s-a produs accidentul dintre cele două tricicluri electrice
Potrivit informațiilor disponibile, în accident au fost implicați doi bărbați în vârstă de 77 și 80 de ani. Totul s-a petrecut într-o intersecție din Teiuș, unde unul dintre seniori ar fi încercat să depășească un alt triciclu electric chiar în momentul în care acesta se pregătea să schimbe direcția de mers.
În doar câteva secunde, cele două vehicule s-au lovit violent, iar impactul i-a dezechilibrat pe ambii conducători. Unul dintre bărbați a fost proiectat în afara carosabilului, ajungând într-un șanț din apropiere, în timp ce celălalt a căzut pe asfalt.
Persoanele aflate în zonă au intervenit rapid și au apelat numărul de urgență 112. La fața locului au sosit echipaje medicale și polițiști, care au acordat primul ajutor victimelor și au început cercetările pentru stabilirea exactă a circumstanțelor producerii accidentului.
În urma evaluării medicale, bărbatul de 80 de ani a primit îngrijiri și a fost externat după consult. Celălalt participant la accident, în vârstă de 77 de ani, a suferit răni mai serioase, alegându-se cu o fractură la un picior.
Mărturia unuia dintre pensionarii implicați
Unul dintre cei doi bărbați a explicat că a observat celălalt vehicul în oglindă, însă a apreciat greșit distanța și timpul necesar pentru efectuarea virajului.
Potrivit acestuia, în momentul în care a început manevra de schimbare a direcției, celălalt triciclu a ajuns lângă el, iar impactul nu a mai putut fi evitat.
În urma coliziunii, unul dintre participanți a căzut pe carosabil și s-a lovit la cap, umăr și mână, în timp ce celălalt a fost aruncat în șanțul de la marginea drumului.
După accident, unul dintre seniori renunță la triciclul electric
Experiența prin care a trecut l-a marcat profund pe unul dintre pensionari. Acesta a declarat că nu intenționează să mai folosească triciclul electric cumpărat în urmă cu aproximativ trei ani, vehicul care îi facilita deplasările zilnice prin oraș.
După producerea incidentului, cei doi bărbați au fost testați cu aparatul etilotest. Rezultatele au indicat că niciunul nu consumase alcool înainte de accident.
Anchetatorii consideră că neatenția și evaluarea greșită a situației din trafic au fost principalele cauze ale coliziunii. În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, urmând ca polițiștii să stabilească toate împrejurările în care s-a produs accidentul.
Imaginile surprinse de camera de supraveghere oferă o perspectivă clară asupra momentului impactului și arată cât de rapid se poate transforma o manevră aparent banală într-un accident cu urmări serioase.