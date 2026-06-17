Panică în Sibiu după apariția unui urs lângă case. Autoritățile au emis RO-ALERT

Publicat 17 iun. 2026, 23:26 Sursă Agerpres

Un urs a fost văzut miercuri seara în municipiul Sibiu, în cartierul Lazaret, pe malul râului Cibin, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, Andreea Ștefan.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre ursRO-ALERTSibiu