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Panică în Sibiu după apariția unui urs lângă case. Autoritățile au emis RO-ALERT
Panică în Sibiu după apariția unui urs
Publicat17 iun. 2026, 23:26
SursăAgerpres
Un urs a fost văzut miercuri seara în municipiul Sibiu, în cartierul Lazaret, pe malul râului Cibin, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, Andreea Ștefan.
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