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Panică în Sibiu după apariția unui urs lângă case. Autoritățile au emis RO-ALERT

Panică în Sibiu după apariția unui urs

Panică în Sibiu după apariția unui urs

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 23:26
SursăAgerpres

Un urs a fost văzut miercuri seara în municipiul Sibiu, în cartierul Lazaret, pe malul râului Cibin, a anunțat purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Sibiu, Andreea Ștefan.

Potrivit sursei citate, animalul a fost observat în urmă cu puțin timp, iar apelul a fost făcut la numărul unic de urgență 112. La fața locului a fost trimis un echipaj SMURD pentru a asigura măsurile specifice de intervenție.

Totodată, Inspectoratul Județean de Jandarmerie (IJJ) Sibiu a informat că la fața locului a fost direcționat de urgență un echipaj de jandarmi și au fost informați reprezentanții celorlalte instituții cu atribuții în domeniu, conform OUG nr 81 / 2021.

De asemenea, autoritățile au transmis un mesaj RO-ALERT pentru locuitorii din zonă, prin care aceștia sunt avertizați cu privire la prezența ursului pe raza municipiului și sunt sfătuiți să evite zona și să nu se apropie de animal.

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