Cel mai înalt pod suspendat din Europa prinde contur în România. Construcție impresionantă în inima munților

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 17:43

În comuna Parva urmează să fie realizat unul dintre cele mai ambițioase proiecte turistice din România și din Europa. Este vorba despre un pod suspendat care va deveni, potrivit autorităților locale, cel mai înalt de acest tip de pe continent, urmând să fie amplasat într-o zonă montană cu peisaje spectaculoase din Parcul Național Munții Rodnei.

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