Cel mai înalt pod suspendat din Europa prinde contur în România. Construcție impresionantă în inima munților

În comuna Parva urmează să fie realizat unul dintre cele mai ambițioase proiecte turistice din România și din Europa. Este vorba despre un pod suspendat care va deveni, potrivit autorităților locale, cel mai înalt de acest tip de pe continent, urmând să fie amplasat într-o zonă montană cu peisaje spectaculoase din Parcul Național Munții Rodnei.
Construcția va traversa Valea Rebrei și va fi ridicată la o altitudine impresionantă, ceea ce îl transformă într-un proiect cu potențial major de atracție turistică, dar și într-o investiție de infrastructură cu impact regional.
Pod suspendat la 620 de metri, peste Valea Rebrei
Noul obiectiv va fi construit în comuna Parva, acolo unde autoritățile locale au semnat deja contractul de proiectare și execuție.
Podul suspendat va avea o lungime de aproximativ 620 de metri și va fi amplasat deasupra Văii Rebrei, într-o zonă montană spectaculoasă, parte din Parcul Național Munții Rodnei.
Pe lângă construcția podului, investiția include și lucrări de modernizare a străzii Dealul Tisei, care va facilita accesul către zonă.
Proiect finanțat din fonduri regionale
Investiția este cofinanțată prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, la care se adaugă o contribuție locală de 2%, echivalentul a aproximativ 120.000 de euro, acoperită din bugetul comunei.
Autoritățile locale susțin că proiectul va contribui la dezvoltarea turismului montan și la creșterea vizibilității zonei pe harta destinațiilor turistice din România.
Primarul spune că proiectul va transforma complet localitatea
Primarul comunei Parva, Ioan Strugari, a vorbit despre impactul pe care acest proiect îl va avea asupra comunității și despre schimbarea de direcție pe care o aduce pentru dezvoltarea locală.
„Astăzi am semnat un contract prin care Parva va deveni o destinație turistică. Este un nou vis împlinit, care va transforma Parva dintr-o localitate despre care puțini știau într-o destinație atractivă pentru tineri.”
Edilul a subliniat că proiectul nu este doar unul de infrastructură, ci și o inițiativă care poate influența dezvoltarea culturală și economică a zonei.
„Îmi doresc să construim o destinație sănătoasă, culturală și creativă, deschisă ideilor pe care să le transformăm împreună în realitate. Nu ne oprim aici și sper ca toți parvenii să creadă în acest proiect și să își dorească să facă parte din această echipă, contribuind la construirea propriului viitor.”
Primarul a atras atenția și asupra riscurilor lipsei de investiții în mediul rural.
„Lipsa dezvoltării înseamnă, în timp, o dispariție lentă a localităților rurale.”
Consultare publică pentru numele podului
Un element inedit al proiectului este decizia autorităților de a lansa o consultare publică pentru alegerea numelui viitorului pod suspendat.
Numele final al construcției nu a fost încă stabilit, iar localnicii vor avea posibilitatea de a participa la procesul de selecție.
Un proiect care ar putea schimba turismul din zonă
Odată finalizat, podul suspendat din Parva este așteptat să devină una dintre principalele atracții turistice din Munții Rodnei, datorită combinației dintre înălțimea impresionantă, peisajul montan și experiența oferită vizitatorilor.
Autoritățile mizează pe faptul că investiția va atrage turiști, va genera activitate economică și va transforma zona într-un punct de interes pe harta turismului montan din România.