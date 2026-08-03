Riviera Mangalia, noua identitate a stațiunilor din sudul litoralului românesc: „Uniți sub același soare”

Sudul litoralului românesc intră într-o nouă etapă de promovare turistică prin lansarea conceptului Riviera Mangalia, o destinație care reunește stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn și Mangalia sub aceeași identitate turistică.
Inițiativa aparține Organizației de Management al Destinației Mangalia (OMD Mangalia), care își propune ca noul brand să transforme zona într-una dintre cele mai atractive destinații de vacanță din România.
„Această destinație își propune să devină principala alegere pentru turiștii români, iar în următorii ani și pentru turiștii străini”, a declarat Dumitru Filip, manager de destinație în cadrul OMD Mangalia.
Potrivit reprezentanților organizației, noul concept oferă o identitate comună unei zone turistice care, deși este administrată de municipiul Mangalia, este percepută de mulți turiști prin prisma stațiunilor individuale. Prin Riviera Mangalia, autoritățile și operatorii din turism vor să creeze o experiență unitară, similară marilor regiuni turistice internaționale.
„Împreună cu operatorii din turism și cu patronatele membre ale OMD, ne dorim să îmbunătățim experiența pe care o au turiștii care aleg sudul litoralului românesc. Anul acesta facem un prim pas cu multe concerte și festivaluri, iar de la anul cele trei stațiuni Venus, Jupiter și Cap Aurora intră într-un program de reabilitare”, a transmis Paul Foleanu, viceprimar cu atribuții de primar al municipiului Mangalia.
Peste 40.000 de locuri de cazare și sute de mii de metri pătrați de plajă
Riviera Mangalia reunește peste 500.000 de metri pătrați de plaje amenajate, mai mult de 40.000 de locuri de cazare în peste 120 de unități clasificate, numeroase atracții pentru familii și șapte centre spa.
Cu o istorie de peste 55 de ani și milioane de turiști care au ales această zonă pentru vacanțele de vară, noul concept de promovare își propune să devină un reper pentru turismul de familie, prin combinarea experiențelor de relaxare, divertisment și servicii turistice.
Una dintre noutățile pregătite pentru sezonul 2026 este Neptun Arena, o zonă dedicată spectacolelor și festivalurilor. Spațiul este destinat concertelor live, spectacolelor pentru copii, expozițiilor, festivalurilor gastronomice și altor evenimente dedicate turiștilor de toate vârstele.
Programul artistic include numeroși artiști români, printre care Daniel Iordăchioae, Andrei Bănuță, Diana Bișinicu, Pepe, Florian Rus, Bibi, Vescan, Antonio Pican, Codruța Filip, Mihai Trăistariu, Constantin Enceanu și Azur, iar în perioada următoare sunt anunțate noi spectacole cu Andreea Bănică, Jo, Compact, Amna, Marius Mihalache Band și alți invitați.
Pe lângă plaje, facilitățile de cazare și restaurantele cu specific variat, Riviera Mangalia propune o gamă variată de experiențe: parcuri de aventură, atracții pentru copii, spectacole, obiective culturale și alte activități de agrement.
În Neptun, turiștii pot vizita Paradis Land, Dino Parc Jurasica și Teatrul de Vară, dar și noile atracții precum Labirintul Piraților, Laboratorul Magic și Superputerile Corpului Uman. În Jupiter sunt disponibile Water Park Galaxy și Baby Land, în Venus turiștii pot descoperi Circul Orlando și Herghelia Venus, iar în Saturn sunt disponibile Circul Hungarica și Luna Park.
Municipiul Mangalia completează oferta cu obiective precum Muzeul Callatis, Muzeul de Marină Mangalia sau Moscheea Esmahan Sultan. În Portul Turistic turiștii se pot bucura de plimbările cu vaporașul, de farul genovez potejat de piscuțele comunitare cât și de restaurantele cu meniu internațional.
Noua identitate „Riviera Mangalia – Riviera din inima mea” își propune să transforme sudul litoralului într-o destinație recunoscută pentru vacanțe de familie, experiențe memorabile și o ofertă turistică diversificată, reunind sub același brand stațiunile de la Olimp până la Mangalia.