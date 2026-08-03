Riviera Mangalia, noua identitate a stațiunilor din sudul litoralului românesc: „Uniți sub același soare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 14:54

Sudul litoralului românesc intră într-o nouă etapă de promovare turistică prin lansarea conceptului Riviera Mangalia, o destinație care reunește stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn și Mangalia sub aceeași identitate turistică.

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