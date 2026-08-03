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Noi imagini de la operațiunea detonării Stâncii Pârjoaia. Peste 100 de militari și scafandri au fost mobilizați

Scafandri la detonarea stâncii

Scafandri la detonarea stâncii

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 13:06
Actualizat3 aug. 2026, 13:11

Armata României a intervenit pe brațul Bala, cu peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice, într-o operațiune menită să contribuie la protejarea securității energetice a țării.

Armata României participă la efortul național de protejare a securității energetice, printr-o intervenție desfășurată pe brațul Bala al Dunării, în contextul condițiilor de secetă.

Armata a intervenit pe brațul Bala pentru asigurarea funcționării Centralei de la Cernavodă

Peste 100 de militari, sprijiniți de 16 mijloace tehnice, au fost mobilizați în zonă. Scafandrii specializați în intervenții EOD și structurile de geniu au executat detonări controlate pentru dislocarea completă a unui prag stâncos.

Operațiunea a avut ca obiectiv dirijarea debitului Dunării către brațul Dunărea Veche, măsură considerată esențială pentru menținerea alimentării cu apă și funcționarea în condiții de siguranță a Centralei Nuclearoelectrice de la Cernavodă.

Potrivit mesajului transmis de Armata României, intervenția face parte din măsurile necesare pentru limitarea efectelor secetei asupra infrastructurii energetice strategice.

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