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Social· 1 min citire
Noi imagini de la operațiunea detonării Stâncii Pârjoaia. Peste 100 de militari și scafandri au fost mobilizați
Scafandri la detonarea stâncii
Publicat3 aug. 2026, 13:06
Actualizat3 aug. 2026, 13:11
Armata României a intervenit pe brațul Bala, cu peste 100 de militari și 16 mijloace tehnice, într-o operațiune menită să contribuie la protejarea securității energetice a țării.
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