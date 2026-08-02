Avertisment de la Poliția Română. Noua înșelătorie care te lasă fără bani începe cu un simplu SMS

Poliția Română avertizează asupra unei noi metode de fraudă care face tot mai multe victime în mediul online. Escrocii folosesc în mod ilegal identitatea unor instituții publice pentru a convinge oamenii să achite amenzi inexistente și să își divulge datele personale sau bancare.
În ultimele săptămâni, Poliția Română a primit un număr mare de sesizări din partea cetățenilor care au fost ținta acestei metode de fraudă.
Victimele sunt contactate prin SMS sau prin diferite aplicații de mesagerie și primesc notificări care par să fie transmise de „Poliția Română” ori de alte instituții publice.
În mesajele respective li se comunică faptul că ar fi fost sancționați pentru depășirea limitei legale de viteză și că trebuie să achite amenda într-un interval foarte scurt.
Pentru a-i determina să reacționeze fără să verifice autenticitatea informațiilor, autorii mesajelor folosesc un limbaj alarmant și invocă o serie de consecințe grave în cazul în care plata nu este efectuată la timp.
Astfel, victimele sunt avertizate că riscă penalități suplimentare, executarea silită, blocarea conturilor bancare, imposibilitatea efectuării inspecției tehnice periodice a autovehiculului, imposibilitatea transferului dreptului de proprietate sau chiar probleme la reînnoirea poliței de asigurare.
Potrivit Poliției Române, toate aceste amenințări sunt folosite pentru a crea presiune și un sentiment puternic de urgență, astfel încât persoana vizată să nu mai analizeze cu atenție mesajul primit și să urmeze instrucțiunile transmise de escroci.
Escrocii profită de încrederea oamenilor în instituțiile statului
Autoritățile explică faptul că această metodă este un exemplu clasic de „Government Impersonation Scam”.
În astfel de cazuri, infractorii își atribuie în mod fraudulos identitatea unei instituții publice, profitând de încrederea pe care cetățenii o au în autoritățile statului.
Scopul este acela de a obține beneficii financiare, dar și acces la informații personale sau bancare, care pot fi folosite ulterior pentru alte fraude.
Ce recomandă Poliția Română
Pentru a evita să devină victime ale acestei metode de înșelătorie, reprezentanții Poliției Române le recomandă cetățenilor să nu răspundă mesajelor primite prin SMS sau prin aplicații de mesagerie atunci când acestea solicită plata unor presupuse amenzi.
De asemenea, oamenii sunt sfătuiți să nu acceseze linkurile incluse în astfel de mesaje și să verifice orice eventuală obligație de plată exclusiv prin platformele oficiale.
În cazul taxelor și obligațiilor către stat, verificarea trebuie făcută prin accesarea manuală, în browser, a platformei oficiale Ghișeul.ro, fără utilizarea linkurilor primite în SMS-uri sau în aplicațiile de mesagerie.
Un detaliu care poate trăda tentativa de fraudă
Poliția atrage atenția și asupra adresei paginii web către care sunt direcționate victimele.
Domeniile care seamănă cu cele oficiale, dar folosesc terminații precum „.cc”, „.top”, „.vip” sau alte extensii neobișnuite reprezintă un semnal clar că este vorba despre o tentativă de fraudă.
Totodată, cetățenii sunt sfătuiți să nu introducă niciodată pe astfel de pagini date personale, parole sau informații despre cardurile bancare.
Autoritățile subliniază că instituțiile statului nu transmit amenzi prin SMS sau prin aplicații de mesagerie și nu includ în astfel de notificări linkuri directe pentru efectuarea plății.
Ce trebuie făcut dacă ai introdus datele bancare
Persoanele care au completat deja datele cardului pe un site fraudulos sunt sfătuite să contacteze de urgență banca emitentă.
Blocarea cardului și monitorizarea atentă a tranzacțiilor pot limita eventualele pierderi financiare și pot împiedica folosirea neautorizată a datelor bancare.
În același timp, Poliția Română recomandă ca toate tentativele de fraudă de acest tip să fie raportate autorităților competente, astfel încât acestea să poată lua măsurile necesare și să contribuie la informarea altor persoane care ar putea deveni ținte ale escrocilor.