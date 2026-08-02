Avertisment de la Poliția Română. Noua înșelătorie care te lasă fără bani începe cu un simplu SMS

Scris de Realitatea.NET Publicat: 2 aug. 2026, 18:40

Poliția Română avertizează asupra unei noi metode de fraudă care face tot mai multe victime în mediul online. Escrocii folosesc în mod ilegal identitatea unor instituții publice pentru a convinge oamenii să achite amenzi inexistente și să își divulge datele personale sau bancare.

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