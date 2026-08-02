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Report uriaș la Loto 6 din 49. Peste 9 milioane de euro puse în joc la categoria I
Extragere Loteria Romana
Publicat2 aug. 2026, 12:33
Actualizat2 aug. 2026, 12:35
Premiu uriaș pus în joc duminică, la extragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 și Super Noroc. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro).
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