Report uriaș la Loto 6 din 49. Peste 9 milioane de euro puse în joc la categoria I

Publicat 2 aug. 2026, 12:33 Actualizat 2 aug. 2026, 12:35

Premiu uriaș pus în joc duminică, la extragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 și Super Noroc. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro).

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