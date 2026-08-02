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Report uriaș la Loto 6 din 49. Peste 9 milioane de euro puse în joc la categoria I

Extragere Loteria Romana

Extragere Loteria Romana

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat2 aug. 2026, 12:33
Actualizat2 aug. 2026, 12:35

Premiu uriaș pus în joc duminică, la extragerile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5 și Super Noroc. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 47,50 milioane de lei (peste 9,05 milioane de euro).

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste  3,55 milioane de lei (peste 678.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 2,98 milioane de lei (peste 568.900 de euro), iar la categoriile a II-a și a III-a reportul este de peste 39.000 de lei pentru fiecare dintre aceste două categorii.

La Noroc Plus se înregistreaza un report cumulat în valoare de peste 578.500 de lei (peste 110.300 de euro).

La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 344.000 de lei (peste 65.600 de euro).

La tragerea Loto 5/40 de joi, 30 iulie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 988.285,60 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție loto din Galați.

La tragerea Noroc de joi, 30 iulie, la categoria a II-a s-a înregistrat un câștig în valoare de 110.610 lei. Biletul norocos a fost jucat online.

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