Lucian Mîndruță, conflict total cu cei care i-au criticat apelul la „economisire”. 90% dintre comentarii sunt negative

Publicat 2 aug. 2026, 09:02 Actualizat 2 aug. 2026, 09:01

Jurnalistul Lucian Mîndruță a intrat într-un conflict amplu pe rețelele de socializare după apelul la economisirea energiei, lansat imediat după anunțul lui Ilie Bolojan privind starea de alertă energetică. O analiză sociologică realizată de un antreprenor cultural arată că 90% dintre comentarii au fost negative. Duminică dimineață, Mîndruță a revenit cu două postări critice la adresa reacțiilor primite, însă influencerul a fost din nou contestat pentru că, în ciuda apelului la consum redus, a promovat în weekend un festival cu consum semnificativ de energie.

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