Lucian Mîndruță, conflict total cu cei care i-au criticat apelul la „economisire”. 90% dintre comentarii sunt negative

Jurnalistul Lucian Mîndruță a intrat într-un conflict amplu pe rețelele de socializare după apelul la economisirea energiei, lansat imediat după anunțul lui Ilie Bolojan privind starea de alertă energetică. O analiză sociologică realizată de un antreprenor cultural arată că 90% dintre comentarii au fost negative. Duminică dimineață, Mîndruță a revenit cu două postări critice la adresa reacțiilor primite, însă influencerul a fost din nou contestat pentru că, în ciuda apelului la consum redus, a promovat în weekend un festival cu consum semnificativ de energie.
Lucian Mîndruță a provocat una dintre cele mai controversate reacții online din ultimele zile, după apelul său la economisirea voluntară a energiei – „nu facem pentru Bolojan… facem pentru țara noastră”.
Postarea, intens distribuită și comentată, a generat un val masiv de reacții negative, potrivit unei analize realizate de Adrian Șoaită, antreprenor cultural și manager implicat într-o școală doctorală cu componentă sociologică.
Folosind instrumente specifice cercetării sociologice, acesta a stabilit că aproximativ 90% dintre comentarii au fost negative, doar 6% pozitive, iar 4% ambigue sau neutre – de tipul reacțiilor scurte, ironice sau meta‑comentarii precum „am venit pentru comentarii”.
Analiza sociologică: de ce a fost respins mesajul lui Mîndruță
Apelul la economisirea energiei a fost perceput de mulți ca un mesaj nepotrivit în contextul tensiunilor sociale și al discuțiilor despre responsabilitatea autorităților.
Contrastul dintre intenția mesajului și percepția publicului a amplificat reacțiile negative, transformând postarea într-un caz de studiu pentru dinamica virală și comportamentul colectiv online.
După apelul la cumpătare, moderatorul s-a dus la un festival cu zeci de mii de oameni și consum masiv de resurse
Duminică dimineață, Lucian Mîndruță a revenit cu două mesaje în care își exprimă frustrarea față de reacțiile primite. Într-unul dintre ele, jurnalistul spune că „trăim în țara în care le spui oamenilor că a secat Marea Neagră și te cred jumătate dintre cei care tocmai au ieșit din ea”, sugerând că publicul reacționează impulsiv și fără verificări.
În noile postări, Mîndruță își explică apelul la economisirea energiei și critică vehement modul în care mesajul a fost deturnat. Cu toate acestea, o altă intervenție a influencerului a stârnit din nou controverse și reacții puternice: după apelul la cumpătare și economisirea energiei, Mîndruță a participat la un popular festival muzical, cu zeci de mii de oameni și, evident, consum ridicat de energie. De altfel, chiar în fundalul filmării se observă un peisaj puternic iluminat electric.