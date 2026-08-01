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Social· 1 min citire
Excursie cu final tragic. Un bărbat de 73 de ani a murit după ce s-a prăbușit într-o râpă în munții Făgăraș
Excursie cu final tragic
Publicat1 aug. 2026, 22:07
SursăAgerpres
Un bărbat în vârstă de 73 de ani din municipiul Brăila, aflat într-o drumeție în munții Făgăraș, a decedat sâmbătă după ce a căzut într-o râpă, a informat Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Argeș.
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