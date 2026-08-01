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Incendiul de la Reșița scapă din nou de sub control. Intervin pompieri din două județe și un elicopter

Incendiul de la Reșița scapă din nou de sub control

Incendiul de la Reșița scapă din nou de sub control

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat1 aug. 2026, 17:11
SursăAgerpres

Incendiul de vegetație uscată izbucnit vineri în zona cartierului Câlnic din municipiul Reșița s-a reaprins, sâmbătă, iar pentru stingerea focului au fost mobilizate forțe suplimentare, inclusiv un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin, la intervenție participă cinci autospeciale de stingere încadrate cu 19 militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Reșița.

În sprijinul acestora vor interveni un elicopter al Inspectoratului General de Aviație și două autospeciale de stingere din cadrul ISU Timiș.

Pompierii acționează pentru localizarea și lichidarea incendiului.

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