Incendiul de la Reșița scapă din nou de sub control. Intervin pompieri din două județe și un elicopter

Publicat 1 aug. 2026, 17:11 Sursă Agerpres

Incendiul de vegetație uscată izbucnit vineri în zona cartierului Câlnic din municipiul Reșița s-a reaprins, sâmbătă, iar pentru stingerea focului au fost mobilizate forțe suplimentare, inclusiv un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.

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