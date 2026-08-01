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Social· 1 min citire
Incendiul de la Reșița scapă din nou de sub control. Intervin pompieri din două județe și un elicopter
Incendiul de la Reșița scapă din nou de sub control
Publicat1 aug. 2026, 17:11
SursăAgerpres
Incendiul de vegetație uscată izbucnit vineri în zona cartierului Câlnic din municipiul Reșița s-a reaprins, sâmbătă, iar pentru stingerea focului au fost mobilizate forțe suplimentare, inclusiv un elicopter al Inspectoratului General de Aviație.
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