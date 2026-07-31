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Tragedie rutieră la Cluj: O fetiță a murit, alți doi copii și șoferița, în stare gravă - VIDEO

Accident mortal in apropiere de Cluj

Accident mortal in apropiere de Cluj

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 iul. 2026, 20:13
Actualizat31 iul. 2026, 20:16

Tragedie rutieră la intrarea în Cluj-Napoca, după ce o șoferiță a pierdut controlul volanului pe DN1 și s-a izbit de un cap de pod. Două dintre cele trei fetițe aflate în autoturism au suferit traumatisme grave și au fost resuscitate la fața locului. Din păcate, ajunsă la spital, una dintre micuțe și-a pierdut viața, în ciuda eforturilor medicilor.

Accidentul s-a produs vineri după-amiază, la intrarea în Cluj-Napoca dinspre Apahida. În mașină se aflau patru persoane: conducătoarea auto și trei copii. Cele două fetițe au fost găsite în stop cardio-respirator, iar echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, reușind să le stabilizeze înainte de transportul la spital.

Victima avea 9 ani. Ceilalți doi copii și femeia aflată la volan se află în continuare sub supraveghere medicală. Testarea alcoolscopică a șoferiței a indicat un rezultat negativ.

Polițiștii continuă ancheta pentru a stabili cauzele exacte ale impactului și toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

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