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Social· 1 min citire
Tragedie rutieră la Cluj: O fetiță a murit, alți doi copii și șoferița, în stare gravă - VIDEO
Accident mortal in apropiere de Cluj
Publicat31 iul. 2026, 20:13
Actualizat31 iul. 2026, 20:16
Tragedie rutieră la intrarea în Cluj-Napoca, după ce o șoferiță a pierdut controlul volanului pe DN1 și s-a izbit de un cap de pod. Două dintre cele trei fetițe aflate în autoturism au suferit traumatisme grave și au fost resuscitate la fața locului. Din păcate, ajunsă la spital, una dintre micuțe și-a pierdut viața, în ciuda eforturilor medicilor.
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