Schimbare majoră de la 1 august pentru buletinele românilor. Cine va mai putea obține cartea de identitate clasică

Începând cu 1 august, intră în vigoare o schimbare importantă privind eliberarea cărților de identitate în România. Documentele clasice, aflate în uz de aproape trei decenii, nu vor mai fi emise în mod obișnuit, autoritățile urmând să acorde prioritate noilor cărți electronice de identitate.
Buletinele în format vechi vor mai putea fi obținute doar în cazuri excepționale, iar solicitanții vor trebui să justifice motivele pentru care nu pot opta pentru varianta electronică.
Buletinele clasice vor fi eliberate doar în situații speciale
Serviciile de Evidență a Persoanelor vor restrânge, de la 1 august, emiterea cărților de identitate clasice, utilizate în România încă din 1997.
Potrivit noilor reguli, acestea vor mai fi eliberate doar la cerere și numai în situații excepționale, care vor trebui motivate de către solicitant.
Măsura face parte din procesul de digitalizare a administrației publice și are ca scop extinderea utilizării cărților electronice de identitate.
Ce aduce în plus cartea electronică de identitate
Noua carte electronică de identitate este prevăzută cu un cip securizat care stochează, pe lângă datele obișnuite de identificare, două amprente și două certificate digitale.
Aceste elemente oferă un nivel mai ridicat de protecție împotriva falsificării și permit utilizarea documentului pentru semnarea electronică a actelor.
Totodată, cartea electronică de identitate va putea înlocui și cardul național de sănătate, facilitând accesul la serviciile medicale.
Cât costă noile buletine
Noile cărți electronice de identitate vor fi eliberate gratuit.
În schimb, persoanele care solicită cartea de identitate fără cip vor achita o taxă de 39 de lei, acolo unde emiterea acestui document este permisă.
Implementarea noului sistem va avea loc etapizat, pe măsură ce serviciile de evidență a persoanelor vor extinde emiterea cărților electronice la nivel național.
Alte schimbări pregătite în luna august
Tot în această perioadă continuă pregătirile pentru introducerea sistemului electronic de taxare rutieră TollRo, destinat vehiculelor de transport marfă cu masa de peste 3,5 tone.
Senatul a adoptat un proiect legislativ care stabilește ca noul sistem de tarifare rutieră să intre în vigoare la 31 august 2026. Acesta va taxa vehiculele în funcție de utilizarea efectivă a infrastructurii și urmărește alinierea României la standardele europene în domeniu.