Schimbare majoră de la 1 august pentru buletinele românilor. Cine va mai putea obține cartea de identitate clasică

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 20:06

Începând cu 1 august, intră în vigoare o schimbare importantă privind eliberarea cărților de identitate în România. Documentele clasice, aflate în uz de aproape trei decenii, nu vor mai fi emise în mod obișnuit, autoritățile urmând să acorde prioritate noilor cărți electronice de identitate.

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