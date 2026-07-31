Românii care își îngrijesc părinții sau bunicii vor putea primi bani de la stat. Cum va funcționa noul sistem

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 19:29

Statul pregătește o schimbare importantă în modul în care sunt sprijinite persoanele vârstnice și familiile acestora. În loc să direcționeze cea mai mare parte a fondurilor către centrele rezidențiale, autoritățile vor să încurajeze îngrijirea bătrânilor la domiciliu, de către rude.

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