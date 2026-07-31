Românii care își îngrijesc părinții sau bunicii vor putea primi bani de la stat. Cum va funcționa noul sistem

Statul pregătește o schimbare importantă în modul în care sunt sprijinite persoanele vârstnice și familiile acestora. În loc să direcționeze cea mai mare parte a fondurilor către centrele rezidențiale, autoritățile vor să încurajeze îngrijirea bătrânilor la domiciliu, de către rude.
Măsura este prevăzută în Strategia Națională pentru Îngrijirea de Lungă Durată 2023–2030 și presupune acordarea unei indemnizații lunare persoanelor care aleg să aibă grijă de părinți sau bunici acasă.
Rudele vor putea încheia contracte cu primăriile
Noul sistem le va permite membrilor familiei care îngrijesc persoane vârstnice să semneze contracte cu Serviciile Publice de Asistență Socială din cadrul primăriilor.
În baza acestor contracte, ei vor lucra cu program parțial, de patru ore pe zi, și vor primi o indemnizație lunară.
Valoarea acesteia va fi egală cu jumătate din salariul de bază brut al unui îngrijitor la domiciliu calificat.
Finanțarea va proveni din fonduri europene, bugetul de stat și bugetele locale, iar cel puțin 30% din sumă va fi acoperită de stat, restul urmând să fie suportat de administrațiile locale.
Autoritățile trebuie să pună în aplicare acest sistem până în anul 2030.
Scopul este ca vârstnicii să rămână în familie
Prin această măsură, autoritățile urmăresc ca tot mai mulți vârstnici dependenți să poată fi îngrijiți în propriile locuințe, alături de familie, evitând astfel internarea în centre rezidențiale.
În perioada următoare, primăriile vor trebui să își dezvolte serviciile de asistență socială și să înceapă procesul de contractare a persoanelor care vor oferi aceste servicii.
Fonduri suplimentare pentru localitățile din mediul rural
Strategia prevede și un mecanism de stimulare pentru comunele în care îngrijirea la domiciliu este utilizată pe scară largă.
Localitățile în care peste jumătate dintre vârstnicii dependenți sunt îngrijiți în familie sau în comunitate vor beneficia de fonduri suplimentare de la bugetul de stat.
În plus, Ministerul va deconta cel puțin 80% din costurile serviciilor destinate persoanelor vârstnice, măsură care urmărește să reducă presiunea financiară asupra administrațiilor locale, în special în zonele rurale.
Alte măsuri de sprijin pentru persoanele vulnerabile
Guvernul a aprobat în acest an și un program destinat sprijinirii persoanelor care întâmpină dificultăți în găsirea unui loc de muncă.
Printre beneficiari se numără tinerii cu vârste între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu urmează cursuri de formare sau studii, șomerii cu vârste între 45 și 50 de ani, mamele care au în întreținere cel puțin trei copii și persoanele care au executat pedepse privative de libertate.
Angajatorii care încheie cu aceștia contracte de muncă pe perioadă nedeterminată vor primi subvenții în valoare de 27.000 de lei, acordate pe parcursul a doi ani.
Totodată, beneficiarii vor primi o primă de 1.000 de lei pe lună în primul an de angajare și de 1.250 de lei pe lună în al doilea an.
Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc atât sprijinirea persoanelor vulnerabile, cât și creșterea gradului de ocupare a forței de muncă în România.