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Dan Negru a refuzat distincția oferită de Dominic Fritz
Dan Negru a refuzat distincția oferită de Dominic Fritz
Dan Negru a refuzat titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei, distincție oferită de Dominic Fritz! Prezentatorul TV i-a transmis primarului USR că nu o poate accepta.
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