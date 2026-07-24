Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Dan Negru a refuzat distincția oferită de Dominic Fritz

Dan Negru a refuzat distincția oferită de Dominic Fritz

Dan Negru a refuzat distincția oferită de Dominic Fritz

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 19:56

Dan Negru a refuzat titlul de Cetățean de Onoare al Timișoarei, distincție oferită de Dominic Fritz! Prezentatorul TV i-a transmis primarului USR că nu o poate accepta.

În mesajul publicat pe rețelele sociale, Dan Negru spune că nu se consideră îndreptățit să primească o astfel de distincție și că, în opinia sa, astfel de titluri ajung, de multe ori, să fie asociate cu politica.

„Mulțumesc, dar nu merit”, a scris acesta. A mai adăugat că nu a susținut niciodată vreun proiect sau vreun om politic și că preferă ca răsplata pentru munca sa să fie aprecierea publicului și rezultatele din carieră, nu o insignă.

Decizia finală în privința acordării titlului urmează să fie luată de Consiliul Local Timișoara. 

Mesajul lui Dan Negru

Mulțumesc, dar nu merit.

„Nu am susținut niciodată vreun proiect sau vreun om politic. Astfel de distincții sunt, de obicei, recompense politice acordate celor aflați în viață. Poate mă înșel, nu știu. Mâine prezint Festivalul Medieval de la Sighișoara, de luni mă întorc la mare la Nibiru , mulțumesc că ieri am fost din nou lideri de audiență cu Jocul cuvintelor. Astea sunt bucuriile mele. Nu mă pricep la chestii politice. Și NU mi-ar plăcea. Așa că, răsplata prin insigne e insignifiantă. Dar mă onorează gândul. Mulțumesc!”, a scris Dan Negru pe pagina sa de Facebook.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

dan negrudominic fritzCONSILIUL LOCAL TIMISOARA

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe