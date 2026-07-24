Drona doborâtă în România devine subiect internațional. Ce informații au apărut în Reuters

Incidentul în care o dronă a fost doborâtă în județul Buzău a atras atenția presei internaționale. Agenția Reuters a publicat un material amplu despre eveniment, citând surse din Armata Română, în timp ce ancheta privind proveniența aparatului de zbor continuă.
Potrivit Reuters, autoritățile române încearcă să stabilească originea exactă a dronei, însă o sursă militară a făcut o declarație care a atras atenția.
„Se desfășoară o anchetă pentru a stabili originea dronei. Însă, în această parte a lumii, Rusia este cea care a lansat atacul”, a declarat o sursă din Armata Română pentru Reuters.
Ancheta este în desfășurare
Reuters a preluat și informațiile prezentate în cadrul conferinței de presă organizate de Ministerul Apărării Naționale, unde șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, și generalul Gheorghe Maxim au explicat că, până în prezent, nu a fost stabilită nici originea, nici misiunea dronei, iar investigațiile sunt în desfășurare.
Cu toate acestea, din punct de vedere vizual, pilotul care a interceptat aparatul l-a identificat ca fiind o dronă Shahed, model Geran-2.
Fragmentele au căzut pe un câmp din Buzău
Materialul publicat de Reuters menționează că resturile dronei au căzut pe un câmp de grâu din județul Buzău, fără a provoca victime sau pagube materiale, potrivit declarațiilor prefectului județului.
Agenția internațională amintește că incidentele de acest tip au amplificat preocupările privind securitatea flancului estic al NATO, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.
Totodată, Reuters notează că România are o frontieră terestră de aproximativ 560 de kilometri cu Ucraina și că autoritățile române au semnalat în repetate rânduri încălcări ale spațiului aerian de către drone rusești, după ce Moscova și-a intensificat atacurile asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, începând cu anul 2022.
Atacurile asupra regiunii Odesa s-au intensificat
În cadrul conferinței de presă, generalul Gheorghiță Vlad a declarat că atacurile lansate de Rusia asupra regiunii Odesa s-au intensificat înaintea sezonului de recoltare, punând presiune asupra rutelor strategice de transport și energie din Marea Neagră.
În același interval în care drona a pătruns în spațiul aerian al României, regiunea Odesa era vizată de un atac cu rachete de croazieră rusești de tip „Banderol”, potrivit publicației ucrainene Kyiv Post.
Incidentul a fost relatat și de alte publicații internaționale
Pe lângă Reuters, subiectul a fost preluat și de Euronews, dar și de mai multe publicații din Asia și Orientul Mijlociu. Acestea au remarcat că este pentru prima dată când România distruge o dronă aflată în propriul spațiu aerian și au prezentat incidentul drept un nou episod al tensiunilor generate de războiul din Ucraina.
Reacție a avut și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, care a transmis că „spațiul aerian european a fost încă odată încălcat”, felicitând totodată Armata Română pentru doborârea dronei.