Drona doborâtă în România devine subiect internațional. Ce informații au apărut în Reuters

Publicat 24 iul. 2026, 19:01 Sursă Reuters

Incidentul în care o dronă a fost doborâtă în județul Buzău a atras atenția presei internaționale. Agenția Reuters a publicat un material amplu despre eveniment, citând surse din Armata Română, în timp ce ancheta privind proveniența aparatului de zbor continuă.

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