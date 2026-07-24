Bilanțul incidentelor cu drone care au afectat România. Cazurile de la graniță devin tot mai frecvente

Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 15:34

Autoritățile ar putea folosi pentru înarmare o parte din banii strânși de români în Pilonul II de pensii. Cu toate acestea, incidentele din ultimele luni arată că România se confruntă cu probleme serioase atunci când dronele ajung în apropierea granițelor sau chiar pe teritoriul țării, conform Realitatea PLUS.

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