Realitatea.NET
Social· 1 min citire

Bilanțul incidentelor cu drone care au afectat România. Cazurile de la graniță devin tot mai frecvente

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 24 iul. 2026, 15:34

Autoritățile ar putea folosi pentru înarmare o parte din banii strânși de români în Pilonul II de pensii. Cu toate acestea, incidentele din ultimele luni arată că România se confruntă cu probleme serioase atunci când dronele ajung în apropierea granițelor sau chiar pe teritoriul țării, conform Realitatea PLUS.

Cel mai recent incident a avut loc pe 24 iulie, când o navă care transporta cărbuni către Ucraina a fost avariată de o dronă maritimă. Atacul nu s-a soldat cu victime. Cu doar câteva zile înainte, pe 21 iulie, un petrolier a fost lovit de drone la aproximativ 14 mile de Sulina. Trei marinari au ajuns în stare gravă la ATI în Tulcea, iar unul dintre ei a murit. În acest caz a fost luată în calcul ipoteza că Rusia s-ar afla în spatele atacului.

Pe 5 iunie, o dronă maritimă a explodat în Portul Constanța. Potrivit informațiilor apărute atunci, aparatul aparținea Ucrainei și ar fi fost sabotat de Rusia. La sfârșitul lunii mai, un bloc din Galați a fost lovit de o dronă rusească, care a explodat la impact. Două persoane au fost rănite ușor.

Un alt incident grav a avut loc pe 25 aprilie, când o dronă a căzut peste anexa unei gospodării din Galați și a doborât un stâlp de electricitate. Aparatul a fost ridicat de autorități și detonat ulterior pe un câmp. Toate aceste cazuri ridică semne de întrebare privind capacitatea României de a detecta și opri rapid astfel de amenințări.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

incidente cu drone romania

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Social

Mai Multe