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O nouă ediție explozivă 100% cu Laurențiu Botin

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat24 iul. 2026, 18:03
SursăRealitatea PLUS

România a doborât pentru prima dată o dronă! Prima. Și dintr-odată, întrebările curg mai repede decât răspunsurile oficiale.

În timp ce statul spune că ne apără, tot statul ascunde ce ajutor trimite, de fapt, Ucrainei.

De ce atâta secretomanie, când suntem parte din același front? Aflați răspunsurile într-o anchetă explozivă marca Realitatea PLUS. Viorica Dăncilă și Cristian Popescu Piedone vor spune de la 20 si 55 de minute lucrurilor pe nume.

Fără ocolișuri.

Și tot pe aceeași linie a lucrurilor spuse pe jumătate: Bolojan promite un plan, dar nu-l arată. Anunță reforme, dar nu pleacă — deși presiunea crește din toate direcțiile.

Ce știe și nu spune?

Iar în paralel, în timp ce cetățeanul e ținut cu ochii pe front și pe reforme, hoții din propria țară dorm liniștiți, protejați de sistem. Cine plătește, de fapt, prețul acestei tăceri generalizate?

Nu ratați o nouă ediție 100% cu Laurențiu Botin!

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