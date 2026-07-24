Șeful Armatei Române, după avarierea navei Christina B: „Personal, cred că se vor mai întâmpla incidente”

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a avertizat vineri că incidentele navale în Marea Neagră vor continua, în urma avarierii cargoului Christina B în apropiere de Sfântu Gheorghe.
Nava, care transporta cărbune din SUA către Ucraina, a fost lovită probabil de o dronă maritimă sau de o mină, generând noi îngrijorări privind securitatea rutelor comerciale.
Avertismentul Armatei Române
Generalul Gheorghiță Vlad a subliniat că finalizarea campaniei agricole în Ucraina va aduce un aflux masiv de nave pe coridorul verde de tranzit.
Acest trafic intens din zona porturilor românești de la Dunăre și Marea Neagră generează vulnerabilități majore de securitate. Oficialul militar consideră inevitabilă repetarea unor incidente care vizează navele ce deservesc exporturile ucrainene în această perioadă aglomerată.
„Personal, cred că se vor mai întâmpla incidente. Suntem exact în perioada în care se încheie treieratul în Ucraina. Țara vecină este una dintre cele mai mari exportatoare de grâne.
Este stabilit un coridor verde în proximitatea apelor noastre teritoriale și aici mă refer la apele teritoriale ale Ucrainei, Bulgariei și Turciei, astfel încât acest tranzit să se desfășoare corespunzător.
O să avem aflux de nave în zona porturilor noastre, la Dunăre și la Marea Neagră, care vor fi destul de aglomerate. De aici se naște o serie de vulnerabilități, printre care și acestea ce vizează nave care aprovizionează sau deservesc exportul Ucrainei”, a declarat generalul Gheorghiță Vlad.
Avarierea navei Christina B
Incidentul a avut loc în noaptea de joi spre vineri, la aproximativ 22 de mile marine sud-est de localitatea Sfântu Gheorghe, în Zona Economică Exclusivă a României.
Cargoul sub pavilion Liberia, având un echipaj internațional de 17 marinari și o încărcătură de peste 75.000 de tone de cărbune, a raportat o avarie la magazia numărul 6. În prezent, vasul este ancorat în afara apelor teritoriale românești, fără a se înregistra victime în rândul echipajului.
„Nava Christina B, sub pavilion Liberia, are la bord 17 membri ai echipajului, de naţionalitate ucraineană, turcă, srilankeză şi filipineză şi transportă 75.404 tone de cărbune.
În prezent, nava este ancorată în afara apelor teritoriale româneşti. Nu au fost raportate persoane rănite, iar MRCC Constanţa monitorizează în continuare evoluţia situaţiei şi menţine legătura permanentă cu nava”, au transmis, vineri, reprezentanţii Autorităţii Navale Române.