Un bărbat dispărut de șapte zile a fost găsit mort pe malul râului Mureș

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 19:19

Un bărbat de 71 de ani din județul Alba, dat dispărut după ce plecase de acasă în urmă cu șapte zile, a fost găsit decedat pe malul râului Mureș. Descoperirea a fost făcută vineri, în urma căutărilor desfășurate de polițiști.

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