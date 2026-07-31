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Un bărbat dispărut de șapte zile a fost găsit mort pe malul râului Mureș

Râul Mureș

Râul Mureș

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 19:19

Un bărbat de 71 de ani din județul Alba, dat dispărut după ce plecase de acasă în urmă cu șapte zile, a fost găsit decedat pe malul râului Mureș. Descoperirea a fost făcută vineri, în urma căutărilor desfășurate de polițiști.

Anchetatorii au deschis un dosar penal și încearcă acum să stabilească împrejurările în care s-a produs decesul.

Trupul neînsuflețit a fost descoperit în extravilanul localității Unirea

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Alba, cadavrul bărbatului a fost găsit în extravilanul localității Unirea, pe malul râului Mureș, în vegetația aflată în apropierea cursului de apă.

„În 31 iulie 2026, în urma activităților de căutare, polițiștii din orașul Ocna Mureș au descoperit cadavrul bărbatului dispărut în extravilanul localității Unirea, pe malul râului Mureș, în vegetația de pe marginea cursului de apă.

Trupul neînsuflețit a fost transportat la Serviciul Județean de Medicină Legală Alba, în vederea efectuării examenului necroptic și stabilirii cauzei decesului.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Alba.

Dispăruse de acasă pe 25 iulie

Bărbatul, identificat de autorități ca fiind B. Boros, în vârstă de 71 de ani, era din localitatea Cisteiu de Mureș.

Polițiștii din Ocna Mureș au fost sesizați cu privire la dispariția sa în dimineața zilei de 29 iulie, după ce familia a anunțat că acesta plecase de la domiciliu încă din 25 iulie și nu mai revenise.

După mai multe zile de căutări, trupul bărbatului a fost găsit pe malul râului Mureș, iar cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma necropsiei.

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