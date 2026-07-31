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Social· 2 min citire
Un bărbat dispărut de șapte zile a fost găsit mort pe malul râului Mureș
Râul Mureș
Un bărbat de 71 de ani din județul Alba, dat dispărut după ce plecase de acasă în urmă cu șapte zile, a fost găsit decedat pe malul râului Mureș. Descoperirea a fost făcută vineri, în urma căutărilor desfășurate de polițiști.
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