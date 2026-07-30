CSM reacționează după derapajul lui Cristian Ghinea la adresa lui Marius Voineag

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 16:18

CSM a decis apărarea reputației profesionale a procurorului Marius Voineag, după atacurile senatorului USR Cristian Ghinea. Instituția susține că limbajul folosit de politician „depășește cu mult libertatea de exprimare”.

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