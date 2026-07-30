CSM reacționează după derapajul lui Cristian Ghinea la adresa lui Marius Voineag

CSM a decis apărarea reputației profesionale a procurorului Marius Voineag, după atacurile senatorului USR Cristian Ghinea. Instituția susține că limbajul folosit de politician „depășește cu mult libertatea de exprimare”.
Secția pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii a decis, joi, apărarea reputației profesionale a lui Marius-Ionuț Voineag, adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, ca urmare a declarațiilor făcute de senatorul USR Cristian Ghinea într-un podcast publicat pe YouTube.
CSM îl apără pe Marius Voineag după atacurile lui Cristian Ghinea: „Agresivitatea limbajului depășește libertatea de exprimare”
CSM a transmis că afirmațiile senatorului, făcute în cadrul podcastului „Comunitatea Liberală”, au avut caracter ofensator și au vizat discreditarea procurorului.
„În şedinţa din data de 30 iulie 2026, Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a hotărât apărarea reputaţiei profesionale a domnului procuror Marius-Ionuţ Voineag, adjunct al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în raport cu afirmaţiile domnului senator Cristian Ghinea formulate în cadrul podcastului Comunitatea Liberală, publicat pe platforma YouTube”, a transmis CSM.
Potrivit instituției, tonul și expresiile utilizate de Cristian Ghinea nu pot fi acoperite de dreptul la liberă exprimare sau de invocarea unui posibil interes public.
„Agresivitatea limbajului utilizat de domnul senator Cristian Ghinea la adresa domnului procuror, sub forma unor atacuri virulente şi ofensatoare, centrate pe discreditarea persoanei, depășește cu mult libertatea de exprimare și nu poate fi justificat în nici un moment de legitimitatea unui eventual interes public”, se arată în comunicatul Secției pentru procurori.
Reacția CSM vine după ce senatorul USR l-a numit pe Marius Voineag „gibon borfaș” și „ticălos”, acuzându-l, între altele, că „urinează pe spiritul legii”. Voineag a condus anterior Direcția Națională Anticorupție, iar în prezent ocupă funcția de adjunct al procurorului general.
„Deci, Nicușor Dan din nou își ia țeapă de la PSD, deci este aceeași, aceeași poveste: țeapă, țeapă, țeapă. Așa cum țeapă a fost cu Voineag, l-a convins PSD-ul să-i lase pe Florența și pe Voineag adjuncți.
Doamna Chiriac, aia pe care a apărat-o Nicușor Dan de a vrut să se arunce în aer pentru ea, i-a dat lui Voineag atribuție de serviciu să se ocupe de interceptări. Deci interceptările procurorilor din toată țara trec pe la acest ticălos Voineag, care, când era șef la DNA, se lăuda că a primit o sabie cadou de la SRI. De ce folosea acest simbol falic Voineag? Ce înseamnă pentru un manelist ca el, pentru un borfaș, că asta este, un borfaș imobiliar.
Omul a zis că face de face afaceri, că are incompatibilități de a face afaceri, și atunci își investește banii în imobiliare. Ceea ce înseamnă să urinezi pe spiritul legii.
Ăsta este Voineag. Ăsta este un borfaș. Pentru că este un borfaș, are o logică de manelist.
Nicușor Dan este un dezastru în evaluarea oamenilor. A spus că e ok să fie numiți și i-a pus pe ăștia acolo ca să accepte PSD-ul că o pune pe doamna asta, procuror general. Deal-ul a fost între Nicușor Dan și PSD, el a zis că vrea procuratura generală să o pună pe doamna asta, nu e clar de ce s-a memorizat de ea atât de tare, și PSD-ul a luat DNA-ul cu domnul Cerbu, și adjuncții.”, a declarat Cristian Ghinea.