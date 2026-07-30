Pericolul ascuns al verilor caniculare: bolile transmise de țânțari și căpușe se extind, iar bacteriile se înmulțesc mai ușor

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 11:12

Verile mai lungi și temperaturile tot mai ridicate creează condiții favorabile răspândirii unor boli infecțioase în Europa, avertizează Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Monitorizarea și datele colectate în această vară indică patru categorii care necesită atenție: bolile de origine alimentară, vibrioza, bolile transmise de țânțari și cele transmise de căpușe.

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