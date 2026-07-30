Pericolul ascuns al verilor caniculare: bolile transmise de țânțari și căpușe se extind, iar bacteriile se înmulțesc mai ușor

Verile mai lungi și temperaturile tot mai ridicate creează condiții favorabile răspândirii unor boli infecțioase în Europa, avertizează Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor. Monitorizarea și datele colectate în această vară indică patru categorii care necesită atenție: bolile de origine alimentară, vibrioza, bolile transmise de țânțari și cele transmise de căpușe.
Deși valurile de căldură atrag cea mai mare atenție, specialiștii arată că temperaturile ridicate, menținute pentru perioade tot mai lungi, sunt cele care favorizează dezvoltarea bacteriilor și extinderea insectelor care pot transmite infecții.
Căldura favorizează bacteriile din alimente și apă
Bolile de origine alimentară se numără printre cele mai frecvente afecțiuni întâlnite vara, deoarece temperaturile ridicate accelerează înmulțirea bacteriilor în alimente. Pentru reducerea riscului de îmbolnăvire, ECDC recomandă respectarea regulilor de igienă, spălarea fructelor și legumelor înainte de consum și gătirea temeinică a alimentelor, în special a cărnii.
O altă afecțiune asociată perioadelor călduroase este vibrioza, provocată de bacterii din genul Vibrio. Acestea se dezvoltă în apele calde de coastă cu salinitate scăzută, dar și în estuarele râurilor.
În funcție de modul în care bacteria pătrunde în organism, infecția poate provoca dureri sau crampe abdominale, febră și frisoane, diaree apoasă, greață și vărsături. Bacteria poate intra în corp și prin răni deschise, precum tăieturile și zgârieturile.
În cazul infectării unei răni pot apărea roșeață, umflături, dureri puternice și leziuni care se agravează rapid. În zona afectată se pot forma și bășici sau vezicule cu lichid.
Specialiștii recomandă evitarea înotului de către persoanele care au tăieturi, zgârieturi, piercinguri sau tatuaje recente. Fructele de mare provenite din zone cu risc trebuie, de asemenea, gătite bine înainte de consum.
Țânțarii ajung în zone în care nu erau întâlniți înainte
Bolile transmise de țânțari nu trebuie neglijate, avertizează experții europeni. Sezoanele mai lungi, calde și umede le permit unor specii să se înmulțească inclusiv în regiuni în care anterior erau rare sau nu erau întâlnite.
Țânțarii pot transmite virusuri precum dengue, chikungunya și West Nile. Pentru protecție sunt recomandate produsele împotriva țânțarilor, îmbrăcămintea care acoperă pielea și plasele montate la ferestre. ECDC recomandă și eliminarea acumulărilor de apă stătătoare din apropierea locuințelor și grădinilor. Acestea reprezintă un mediu favorabil reproducerii țânțarilor.
Sezonul căpușelor devine tot mai lung
Căpușele se găsesc în întreaga Europă, iar perioada în care sunt active se prelungește pe măsură ce temperaturile din timpul toamnei devin mai blânde. Exemplarele infectate pot transmite boala Lyme și encefalita de căpușă, afecțiuni care pot provoca probleme grave pe termen lung.
Persoanele care merg în drumeții sau petrec timp în parcuri și în zone cu iarbă înaltă și deasă sunt sfătuite să poarte bluze cu mâneci lungi și pantaloni lungi. La întoarcerea acasă este importantă verificarea atentă a corpului pentru identificarea eventualelor căpușe.
Experții europeni precizează că pentru encefalita transmisă de căpușe este disponibil un vaccin eficient. Recomandările privind prevenirea mușcăturilor și riscurile asociate sunt prezentate de ECDC în informațiile despre bolile transmise de căpușe.