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Sanatate· 1 min citire
Moment emoționant la protestul din Sănătate. O pensionară a venit cu lacrimi în ochi să susțină cadrele medicale
O pensionară a venit la protestul medicilor și asistentelor din Buzău pentru a le transmite că le susține revendicările. Cu lacrimi în ochi, femeia a vorbit despre contribuțiile la sănătate plătite de ea și de soțul său, dar și despre modul în care a fost tratată în spitale, conform Realitatea PLUS.
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