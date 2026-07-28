Rafila, radiografie necruțătoare a strategiei lui Bolojan în sănătate: o atitudine irațională și dușmănoasă față de personal, față de instituții și față de populație

Publicat 28 iul. 2026, 22:38 Sursă Realitatea Plus

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, lansează acuzații dure la adresa premierului interimar Ilie Bolojan, pe fondul disputelor privind noua lege a salarizării și blocarea angajărilor din sistemul medical. Rafila afirmă că abordarea lui Bolojan este „mecanicistă, irațională și dușmănoasă” și avertizează că efectele pe termen lung pot fi „catastrofale” pentru spitale.

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